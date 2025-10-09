Les Bourses européennes ouvrent dans le vert, record du Dax à Francfort

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
Les Bourses européennes ont ouvert dans le vert jeudi, évoluant à des niveaux record dans le sillage de Wall Street, malgré les incertitudes politiques et budgétaires en Europe comme aux Etats-Unis.
Dans les premiers échanges, Francfort gagnait 0,28% après avoir touché un nouveau sommet historique en séance, à 24.678,45 points. Le CAC 40 de Paris gagnait 0,25% et le FTSE 100 de Londres cédait 0,33% mais restait proche de son record en séance atteint la veille.
Euronext CAC40
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer