 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 058,00
-0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les Bourses européennes ouvrent dans le vert, record du Dax à Francfort
information fournie par AFP 09/10/2025 à 09:15

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Les Bourses européennes ont ouvert dans le vert jeudi, évoluant à des niveaux record dans le sillage de Wall Street, malgré les incertitudes politiques et budgétaires en Europe comme aux Etats-Unis.

Dans les premiers échanges, Francfort gagnait 0,28% après avoir touché un nouveau sommet historique en séance, à 24.678,45 points. Le CAC 40 de Paris gagnait 0,25% et le FTSE 100 de Londres cédait 0,33% mais restait proche de son record en séance atteint la veille.

Euronext CAC40

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank