L'administration Trump impose des restrictions aux équipes de train mexicaines opérant à l'intérieur des États-Unis

Restrictions en raison de problèmes de sécurité liés à la maîtrise de l'anglais par le personnel de bord mexicain

L'Union Pacific et le CPKC réagissent aux restrictions

Les Teamsters soutiennent l'action du gouvernement pour protéger la sécurité ferroviaire et l'emploi

Le ministère américain des Transports a déclaré vendredi qu'il imposerait des restrictions aux équipes de train mexicaines opérant aux États-Unis après que des inspections ont soulevé des problèmes de sécurité liés à la maîtrise de l'anglais par certains membres du personnel.

L'administration fédérale des chemins de fer a envoyé des lettres à Union Pacific et à Canadian Pacific Kansas City après que les inspecteurs ont découvert que les membres des équipes à l'arrivée semblaient avoir des difficultés à interpréter les bulletins et à communiquer les exigences de sécurité en anglais avec les inspecteurs. Les équipes mexicaines qui conduisent des trains pour le compte des deux compagnies ferroviaires ne peuvent pas parcourir plus de 10 miles (16 km) sur le territoire américain à partir de leur point d'entrée, les équipes non certifiées doivent s'arrêter au point d'inspection douanière et les interprètes doivent être certifiés en vertu des règles de sécurité, a déclaré le ministère.

L'Union Pacific a déclaré dans un communiqué qu'elle avait "les mêmes objectifs: une frontière sûre et sécurisée qui préserve la fluidité de la chaîne d'approvisionnement ... . Nous continuerons à travailler avec nos partenaires fédéraux pour améliorer le processus, qui fonctionne aux deux frontières depuis de nombreuses années. Le CPKC a déclaré que la sécurité était fondamentale pour le chemin de fer, qui "respecte les exigences applicables aux équipes des trains internationaux. Ces équipes ne parcourent pas plus de 10 miles à l'intérieur des États-Unis." Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a déclaré que la FRA répondait aux préoccupations concernant les opérateurs de trains transfrontaliers qui ne maîtrisent pas l'anglais. M. Duffy a déjà pris des mesures pour renforcer les règles exigeant la maîtrise de l'anglais par les conducteurs de camions et a menacé de suspendre le financement des États pour non-respect des règles.

"Que vous conduisiez un gros camion de 80 tonnes ou un énorme train de marchandises, vous devez maîtriser notre langue nationale, l'anglais. Si vous ne le faites pas, vous créez un risque inacceptable pour la sécurité", a déclaré M. Duffy. "Ces mesures de bon sens permettront à chaque opérateur de train de communiquer avec les inspecteurs et de comprendre les bulletins d'exploitation de base." La FRA a indiqué aux chemins de fer que, parce que "les documents relatifs aux matières dangereuses et les informations sur les interventions d'urgence doivent être conservés en anglais, la capacité de l'équipe d'exploitation à comprendre ces documents est essentielle" et a averti que les incidents impliquant des équipes opérant aux États-Unis sans une compréhension suffisante de l'anglais pour s'acquitter de leurs tâches en toute sécurité pourraient amener l'administration Trump à prendre des mesures d'application. Le syndicat Teamsters a déclaré que le département "a pris des mesures décisives pour restreindre les opérations ferroviaires transfrontalières en provenance du Mexique" et a félicité l'agence pour avoir protégé les emplois des cheminots syndiqués et donné la priorité à la sécurité ferroviaire sur les trains entrant aux États-Unis.