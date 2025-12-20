 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'administration Trump impose des restrictions aux équipes de train mexicaines opérant à l'intérieur des États-Unis
information fournie par Reuters 20/12/2025 à 06:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Restrictions en raison de problèmes de sécurité liés à la maîtrise de l'anglais par le personnel de bord mexicain

*

L'Union Pacific et le CPKC réagissent aux restrictions

*

Les Teamsters soutiennent l'action du gouvernement pour protéger la sécurité ferroviaire et l'emploi

(Ajout de la réaction des chemins de fer aux paragraphes 4-5) par David Shepardson

Le ministère américain des Transports a déclaré vendredi qu'il imposerait des restrictions aux équipes de train mexicaines opérant aux États-Unis après que des inspections ont soulevé des problèmes de sécurité liés à la maîtrise de l'anglais par certains membres du personnel.

L'administration fédérale des chemins de fer a envoyé des lettres à Union Pacific et à Canadian Pacific Kansas City après que les inspecteurs ont découvert que les membres des équipes à l'arrivée semblaient avoir des difficultés à interpréter les bulletins et à communiquer les exigences de sécurité en anglais avec les inspecteurs. Les équipes mexicaines qui conduisent des trains pour le compte des deux compagnies ferroviaires ne peuvent pas parcourir plus de 10 miles (16 km) sur le territoire américain à partir de leur point d'entrée, les équipes non certifiées doivent s'arrêter au point d'inspection douanière et les interprètes doivent être certifiés en vertu des règles de sécurité, a déclaré le ministère.

L'Union Pacific a déclaré dans un communiqué qu'elle avait "les mêmes objectifs: une frontière sûre et sécurisée qui préserve la fluidité de la chaîne d'approvisionnement ... . Nous continuerons à travailler avec nos partenaires fédéraux pour améliorer le processus, qui fonctionne aux deux frontières depuis de nombreuses années. Le CPKC a déclaré que la sécurité était fondamentale pour le chemin de fer, qui "respecte les exigences applicables aux équipes des trains internationaux. Ces équipes ne parcourent pas plus de 10 miles à l'intérieur des États-Unis." Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a déclaré que la FRA répondait aux préoccupations concernant les opérateurs de trains transfrontaliers qui ne maîtrisent pas l'anglais. M. Duffy a déjà pris des mesures pour renforcer les règles exigeant la maîtrise de l'anglais par les conducteurs de camions et a menacé de suspendre le financement des États pour non-respect des règles.

"Que vous conduisiez un gros camion de 80 tonnes ou un énorme train de marchandises, vous devez maîtriser notre langue nationale, l'anglais. Si vous ne le faites pas, vous créez un risque inacceptable pour la sécurité", a déclaré M. Duffy. "Ces mesures de bon sens permettront à chaque opérateur de train de communiquer avec les inspecteurs et de comprendre les bulletins d'exploitation de base." La FRA a indiqué aux chemins de fer que, parce que "les documents relatifs aux matières dangereuses et les informations sur les interventions d'urgence doivent être conservés en anglais, la capacité de l'équipe d'exploitation à comprendre ces documents est essentielle" et a averti que les incidents impliquant des équipes opérant aux États-Unis sans une compréhension suffisante de l'anglais pour s'acquitter de leurs tâches en toute sécurité pourraient amener l'administration Trump à prendre des mesures d'application. Le syndicat Teamsters a déclaré que le département "a pris des mesures décisives pour restreindre les opérations ferroviaires transfrontalières en provenance du Mexique" et a félicité l'agence pour avoir protégé les emplois des cheminots syndiqués et donné la priorité à la sécurité ferroviaire sur les trains entrant aux États-Unis.

Valeurs associées

CANADIAN PACIFIC
102,430 CAD TSX +0,09%
UNION PACIFIC
234,180 USD NYSE -0,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un policier en faction devant le centre de détention de Basse-Terre, en Guadeloupe, le 7 décembre 2025 ( AFP / Carla Bernhardt )
    "C'est devenu banal": aux Antilles, les armes à feu s'installent au quotidien
    information fournie par AFP 20.12.2025 05:11 

    Quand son frère Jessy a été abattu d'une balle dans la tête, en plein jour, Lynsey Belveder n'a pas été surprise. "C'est quelque chose que j'avais toujours craint", souffle la jeune Guadeloupéenne, qui n'imagine plus élever un enfant dans une société où "tous les ... Lire la suite

  • Favoris de leurs camps respectifs à un an et demi de la présidentielle, Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon installent déjà à distance le récit de leur affrontement final ( AFP / JOEL SAGET )
    Lancés vers 2027, Bardella et Mélenchon préparent leur lutte finale
    information fournie par AFP 20.12.2025 05:10 

    Quatre décennies les séparent. Vingt points dans les sondages, aussi. Favoris de leurs camps respectifs à un an et demi de la présidentielle, Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon installent déjà à distance le récit de leur affrontement final. Pour provoquer un ... Lire la suite

  • Le récap de la semaine du 15/12 au 19/12
    Le récap de la semaine du 15/12 au 19/12
    information fournie par Libertify 20.12.2025 05:00 

    Retrouvez tous les samedis matin en vidéo les informations essentielles de votre semaine boursière : les indicateurs et les valeurs qui ont fait l'actualité. Le tout sélectionné par l'intelligence artificielle.

  • La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Bruxelles le 19 décembre 2025. ( AFP / JOHN THYS )
    Report de l'accord UE-Mercosur: le Paraguay s'impatiente
    information fournie par AFP 20.12.2025 02:29 

    Le Paraguay a averti vendredi l'Union européenne que le temps n'était pas "infini" pour signer l'accord commercial avec le Mercosur, lors d'une réunion du bloc sud-américain bousculée par le report de la signature de ce texte qui attise la colère des agriculteurs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank