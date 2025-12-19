L'administration Trump impose des restrictions aux équipes de train mexicaines opérant à l'intérieur des États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain des Transports a déclaré vendredi qu'il imposerait des restrictions aux équipes de train mexicaines opérant aux États-Unis après que des inspections aient soulevé des problèmes de sécurité concernant la maîtrise de l'anglais par certains membres du personnel.

L'administration fédérale des chemins de fer (Federal Railroad Administration) a envoyé vendredi des lettres à Union Pacific et à Canadian Pacific Kansas City Limited après que des inspecteurs ont découvert que les membres de l'équipe à l'arrivée semblaient avoir des difficultés à interpréter les bulletins et à communiquer les exigences de sécurité en anglais avec les inspecteurs.

Le ministère a déclaré vendredi que les équipes mexicaines exploitant des trains pour le compte des deux chemins de fer ne peuvent pas circuler plus de 10 miles à l'intérieur des États-Unis à partir de leur point d'entrée, et que les équipes non certifiées doivent s'arrêter au point d'inspection douanière et que les interprètes doivent être certifiés en vertu des règles de sécurité.

Les deux compagnies ferroviaires n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a déclaré que la FRA répondait aux préoccupations concernant les opérateurs ferroviaires transfrontaliers qui ne maîtrisent pas l'anglais. M. Duffy a déjà pris des mesures pour renforcer les règles exigeant la maîtrise de l'anglais par les conducteurs de camions et a menacé de suspendre le financement des États qui ne respecteraient pas ces règles.

"Que vous conduisiez un gros camion de 80 tonnes ou un énorme train de marchandises, vous devez maîtriser notre langue nationale, l'anglais. Si vous ne le faites pas, vous créez un risque inacceptable pour la sécurité", a déclaré M. Duffy. "Ces mesures de bon sens permettront à chaque opérateur de train de communiquer avec les inspecteurs et de comprendre les bulletins d'exploitation de base"

La FRA a indiqué aux chemins de fer que "les documents relatifs aux matières dangereuses et les informations sur les interventions d'urgence doivent être conservés en anglais et que la capacité de l'équipe d'exploitation à comprendre ces documents est essentielle" et a averti que les incidents impliquant des équipes opérant aux États-Unis sans une compréhension suffisante de la langue anglaise pour exercer leurs fonctions en toute sécurité pourraient conduire l'administration Trump à prendre des mesures coercitives.

Le syndicat Teamsters a déclaré que l'USDOT "a pris des mesures décisives pour restreindre les opérations ferroviaires transfrontalières en provenance du Mexique" et a félicité l'agence pour avoir protégé les emplois des cheminots syndiqués et donné la priorité à la sécurité ferroviaire sur les trains entrant aux États-Unis.