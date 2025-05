L'administration Trump annule le blocage du projet éolien d'Equinor au large de New York

( NTB / OLE BERG-RUSTEN )

L'administration Trump est revenue sur sa décision d'interrompre un projet de parc éolien au large des côtes de l'Etat de New York, a annoncé lundi la gouverneure démocrate de cet Etat, Kathy Hochul.

Ce revirement signifie que la construction du projet Empire Wind du géant norvégien de l'énergie Equinor, peut être terminée, peut-on lire dans les communiqués publiés par Mme Hochul et Equinor.

Evalué par Equinor à 2,5 milliards de dollars (2,25 milliards d'euros), le projet Empire Wind 1 comprend 54 turbines conçues pour fournir 810 mégawatts d'énergie à Brooklyn, alimentant 500.000 foyers.

Kathy Hochul a remercié le président Donald Trump, qualifiant dans son communiqué Empire Wind de "projet critique" en termes d'emplois et d'énergie propre.

"L'avenir économique de New York sera alimenté par une énergie abondante et propre qui aidera nos foyers et nos entreprises à prospérer", s'est félicitée Mme Hochul.

"Nous nous réjouissons du fait que la construction d'Empire Wind puisse désormais reprendre, un projet qui souligne notre engagement à fournir de l'énergie tout en soutenant les économies locales et en créant des emplois", a de son côté salué Anders Opedal, PDG d'Equinor.

Les responsables du ministère américain de l'Intérieur n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de l'AFP.

Le ministre américain de l'Intérieur Doug Burgum avait annoncé à la mi-avril avoir ordonné l'arrêt "immédiat" des travaux de construction jusqu'à un nouvel examen, affirmant que ses prédécesseurs de l'administration Biden n'avaient pas effectué "d'analyse suffisante" sur le projet.

Peu après son retour à la Maison Blanche pour un second mandat en janvier, Donald Trump a signé une série de décrets mettant un coup d'arrêt à l'éolien. Parmi les mesures annoncées, il a imposé un gel des permis d'exploitation et des prêts fédéraux pour tout projet d'éolien en mer ou sur terre.

Un porte-parole d'Equinor avait déclaré à l'AFP la semaine dernière que l'entreprise pourrait abandonner le projet si une solution n'était pas trouvée rapidement.