Wall Street sans dynamisme après un nouvel indicateur d'inflation

Des traders à la Bourse de New York le 30 juin 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mercredi, portée par une inflation côté production meilleure qu'attendu, mais quelque peu retenue par une nouvelle vague de résultats.

Vers 13H55 GMT, le Dow Jones avançait de 0,25%, l'indice Nasdaq reculait de 0,21% et l'indice élargi S&P 500 était stable (+0,01%).

Wall Street a été quelque peu soulagée par "la publication des prix à la production (PPI) du mois de juin", note Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Sur un mois, cet indicateur d'inflation est resté inchangé, après avoir progressé de 0,3% en mai (contre 0,1% lors de l'estimation initiale). L'indice PPI sous-jacent, c'est-à-dire excluant les prix de l'alimentation, de l'énergie et des services commerciaux, est également inchangé.

Les analystes avaient de leur côté anticipé une progression de 0,3% au mois de juin, selon le consensus publié par MarketWatch.

Cette stabilisation des prix "va clairement dans le sens souhaité par la Réserve fédérale (Fed)", juge Patrick O'Hare, qui estime qu'elle "maintient la possibilité d'une réduction des taux en septembre".

La grande majorité des investisseurs estiment que la banque centrale américaine va maintenir ses taux à leur niveau actuel à l'issue de sa prochaine réunion le 30 juillet, selon l'outil CME FedWatch.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans s'est détendu à 4,45% contre 4,48% la veille en clôture.

La publication du PPI "n'a pas attisé les mêmes craintes d'inflation" que celle mardi de l'indice d'inflation côté consommateurs (CPI), ajoute M. O'Hare.

Selon l'indice CPI, l'inflation a poursuivi sa remontée au mois de juin aux Etats-Unis pour s'établir à 2,7% sur un an, après une première hausse un mois plus tôt, dans la lignée des attentes.

Les économistes ont alerté à plusieurs reprises sur le risque de voir les droits de douane voulus par Donald Trump redonner un coup de fouet à l'inflation alors que cette dernière revenait peu à peu vers l'objectif de 2% de hausse des prix, prévu dans le mandat de la banque centrale américaine.

La place américaine attend désormais la publication du "Livre beige" de la Fed à 18H00 GMT, une enquête régulièrement menée en consultant des acteurs économiques et experts.

En attendant, les investisseurs ont accueilli une volée de résultats, notamment des établissements bancaires, qui se sont révélés globalement supérieurs aux attentes.

La banque d'affaires américaine Goldman Sachs (-0,82% à 696,01 dollars) a dépassé les attentes au deuxième trimestre grâce au bond de ses activités de conseils et de courtage, tandis que celles de gestion d'actifs et de fortune ont reculé.

Bank of America (-1,84% à 46,21 dollars) et Morgan Stanley (-2,20% à 138,48 dollars) ont tous deux publié un chiffre d'affaire et un bénéfice net en progression et supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, notamment portés par le dynamisme des marchés financiers mondiaux.

Le fabricant de machines de pointe pour le secteur des semiconducteurs ASML (-10,30% à 738,24 dollars) tombait après avoir annoncé mercredi une forte hausse de son bénéfice net au deuxième trimestre, mais signalé son incertitude quant à sa croissance en 2026.

Le laboratoire pharmaceutique Johnson & Johnson (+4,49% à 162,11 dollars) avançait grâce à la publication de résultats supérieurs aux attentes, notamment un bénéfice net par action, donnée de référence pour les marchés, de 2,77 dollars. La société a aussi relevé une partie de ses prévisions annuelles.

