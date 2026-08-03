L'Administration fédérale de l'aviation certifie le Boeing 737 MAX 7

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a donné lundi son autorisation tant attendue pour le Boeing
BA.N 737 MAX 7, une étape décisive pour le constructeur aéronautique qui attendait depuis des années de pouvoir commercialiser la plus petite version de son avion le plus vendu.
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