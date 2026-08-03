L'Administration fédérale de l'aviation certifie le Boeing 737 MAX 7

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L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a donné lundi son autorisation tant attendue pour le Boeing

BA.N 737 MAX 7, une étape décisive pour le constructeur aéronautique qui attendait depuis des années de pouvoir commercialiser la plus petite version de son avion le plus vendu.