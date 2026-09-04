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L'addition s'allonge pour Boeing après le rachat de Spirit AeroSystems
information fournie par AOF 04/09/2026 à 11:10
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(Zonebourse.com) - L'avionneur fait face à des coûts plus importants qu'anticipé liés au rachat de Spirit AeroSystems, rapporte le Wall Street Journal. En décembre, Boeing avait finalisé l'opération pour quelque 8,4 milliards de dollars mais a dû, depuis, réévaluer à la hausse certains engagements financiers de son ancien fournisseur...

L'opération Spirit s'avère plus coûteuse que prévu pour Boeing. Le célèbre avionneur états-unien a ainsi relevé de 455 millions de dollars la valeur estimée des passifs associés à certains contrats clients de Spirit, portant leur montant à environ 1,5 milliard de dollars au 30 juin, rapporte le Wall Street Journal.

Le goodwill associé à l'acquisition (soit l'écart entre le prix payé pour acheter une entreprise et la valeur nette des actifs et passifs identifiables récupérés) a ainsi été relevé de 10 à 10,3 milliards de dollars, soit davantage que le prix de 8,4 milliards payé pour Spirit. La juste valeur des passifs identifiables repris dépasse désormais celle des actifs identifiables d'environ 1,9 milliard de dollars, contre 1,6 milliard initialement.

Les règles comptables permettent toutefois à Boeing d'intégrer ces ajustements au bilan pendant l'année suivant la finalisation de l'opération sans qu'ils pèsent directement sur le compte de résultat. Néanmoins, une fois cette période terminée, d'éventuelles nouvelles dégradations pourraient directement grever les résultats, rappelle le quotidien new yorkais.

Pour rappel, l'acquisition de Spirit avait été finalisée en décembre dernier et répondait avant tout à un enjeu industriel. En 2024, Spirit, qui fabrique notamment des fuselages de 737, réalisait environ 58% de son chiffre d'affaires avec l'avionneur. Pour Boeing, l'intégration de la société visait à la fois à internaliser son plus grand fournisseur de pièces détachées, à élargir l'empreinte mondiale de services de maintenance, de réparation et de révision, et à mettre la main sur les activités après-marché de Spirit.

Le titre Boeing a progressé de quelque 0,8% hier à Wall Street et affiche un repli d'environ 3% depuis le début de l'année.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 04/09/2026 à 11:10:00.

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