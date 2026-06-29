L'action Rocket Lab s'envole après l'acquisition d'Iridium Communications pour 8 milliards de dollars

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29 juin - ** Les actions de la société de services spatiaux Rocket Lab RKLB.O progressent de 12,94 % à 95,50 dollars avant l'ouverture de la Bourse, s'apprêtant à enregistrer leur plus forte hausse journalière depuis plus de sept semaines

** RKLB va racheter le fournisseur de communications par satellite Iridium Communications IRDM.O pour 54 dollars par action, dans le cadre d’une opération en numéraire et en actions évaluée à environ 8 milliards de dollars

** Selon RKLB, cette opération apporte un volume de chiffre d’affaires significatif et contribue de manière importante à la génération de flux de trésorerie et à la rentabilité de la société

** Dans le cadre de cette opération, RKLB obtient un financement relais de 3,6 milliards de dollars auprès de la Deutsche Bank et de Wells Fargo

** La finalisation de l’opération est prévue pour mi-2027

** À la clôture d’hier, l’action RKLB affichait une hausse de 21,19 % depuis le début de l’année