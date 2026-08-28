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L'action PayPal s'effondre après l'annonce du retrait du consortium Advent-Stripe de son offre
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 16:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Stripe-Advent ne serait plus intéressé par PayPal, selon une source

* Les analystes soulignent l'écart de valorisation et les obstacles réglementaires

* L'action PayPal recule de 13 % en début de séance

* Le consortium avait fait une offre de 53 milliards de dollars, selon Reuters

(Modification de la source dans le titre et le paragraphe 1, mise à jour du cours de l'action à l'ouverture du marché, ajout des commentaires d'analystes dans les paragraphes 4 et 5) par Milana Vinn et Manya Saini

L'action PayPal PYPL.O a chuté de 13 % vendredi matin, après l'annonce selon laquelle un consortium regroupant la société de rachat Advent International et le prestataire de services de paiement Stripe avait renoncé à son projet d'acquisition du pionnier de la fintech.

Le groupe ne cherche plus à conclure un accord concernant PayPal, a déclaré une source proche du dossier, sous couvert d’anonymat afin de pouvoir évoquer des informations confidentielles.

Les deux entités avaient fait une offre de 60,50 dollars par action, soit environ 53 milliards de dollars, pour la société de paiement qui était autrefois considérée comme le fleuron de la technologie financière américaine, avait rapporté Reuters en juillet, citant des sources.

Cette offre ne représentait qu’une fraction de la valorisation d’environ 360 milliards de dollars dont bénéficiait PayPal au plus fort du boom lié à la pandémie en 2021. Le conseil d’administration de la société avait jugé l’offre initiale insuffisante, avaient indiqué des sources auparavant.

“Le consortium et PayPal n’ont finalement pas trouvé d’accord sur la valeur de l’entreprise. Si l’on ajoute à cela les difficultés réglementaires auxquelles une transaction de cette ampleur serait probablement confrontée, il semble que Stripe ait décidé que le jeu n’en valait pas la chandelle”, a déclaré Troy Hooper, codirecteur d’ECM US chez Mergermarket.

“En fin de compte, la valorisation et la complexité réglementaire semblent avoir été les facteurs les plus déterminants.”

Bloomberg News a été le premier à annoncer que le consortium Advent-Stripe avait abandonné ses projets de rachat.

PayPal affichait une capitalisation boursière d'environ 53 milliards de dollars à la clôture d'hier, ce qui correspondait globalement au prix proposé par le consortium. L'action a progressé de près de 30 % depuis que Reuters a annoncé cette offre.

Le titre s’est effondré alors que l’entreprise peinait à se redresser après l’essoufflement de la vague d’achats en ligne et de paiements numériques alimentée par la pandémie, et le retour des clients dans les magasins physiques.

La concurrence croissante des géants technologiques Apple et Google, qui ont étendu leurs services de paiement numérique en les intégrant aux écosystèmes des smartphones, a érodé la part de marché principale de l’entreprise.

Au fil des ans, PayPal a répondu à ces défis par des changements radicaux, notamment des remaniements au sein de la direction, des réductions d’effectifs et une réorientation vers des produits à plus forte marge.

Le mois dernier, l’entreprise a redoublé d’efforts dans le cadre de son plan de redressement, en revoyant à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 et en présentant des mesures de réduction des coûts sous la houlette de son nouveau directeur général, Enrique Lores.

Le marché s’est montré plutôt réservé, les analystes estimant que les investisseurs ne sont pas près d’adhérer à un nouveau plan de redressement pluriannuel tant qu’ils n’auront pas constaté une accélération significative de la croissance.

PayPal continue de se négocier avec une décote par rapport à ses concurrents, avec un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 10,85 contre une médiane sectorielle de près de 15, selon les données compilées par LSEG.

Lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats, Lores n’a pas commenté les rumeurs de rachat, mais a déclaré que PayPal examinerait attentivement toute opportunité ou option stratégique susceptible, selon elle, de créer une valeur supérieure pour les actionnaires.

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PAYPAL HOLDINGS
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