L'action Novo, le fabricant de Wegovy, s'effondre alors que la direction est mise sur la sellette au sujet des prix et des fusions-acquisitions

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* Novo annonce que le nombre de départs s'élève à 13 000 employés, après 9 000 licenciements et 4 000 départs volontaires

* L'entreprise affirme que son bilan lui permet de réaliser des acquisitions plus importantes, au-delà des petites opérations de complémentarité

* Novo prévoit de lancer la combinaison CagriSema au début de l'année prochaine

(Ajout des commentaires d'un analyste et d'autres commentaires d'investisseurs aux paragraphes 9 et 10; mise à jour de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 11)

par Patrick Wingrove

L'action Novo Nordisk

NOVOb.CO a chuté jusqu'à 9 % lundi, les dirigeants ayant dû répondre à des questions difficiles posées par les analystes concernant le pouvoir de fixation des prix du laboratoire pharmaceutique et sa stratégie de transactions à l'approche de l'expiration imminente de plusieurs brevets.

Novo vise à lancer plus de cinq médicaments à succès d’ici 2030 et à générer plus de 150 milliards de couronnes danoises (23 milliards de dollars) de ventes issues de son portefeuille de produits en développement d’ici 2035, a déclaré le directeur général Mike Doustdar lors de la journée des marchés financiers organisée par le laboratoire pharmaceutique à Londres.

L’entreprise s’efforce de rassurer les marchés sur sa capacité à faire face aux expirations de brevets du sémaglutide — le principe actif de son médicament phare contre l’obésité, Wegovy, et de son médicament contre le diabète, Ozempic — au début des années 2030.

La situation du laboratoire danois s’est radicalement inversée depuis que l’arrivée de Wegovy en 2021 avait propulsé sa valorisation au-delà de 600 milliards de dollars. L’action Novo a chuté de plus de 70 % par rapport à ses plus hauts historiques, face à la concurrence acharnée de son concurrent américain Eli Lilly LLY.N .

NOVO SOUS LA PRESSION DES GÉNÉRIQUES ET DE NOUVEAUX CONCURRENTS

Selon les données de LSEG, Zepbound, le produit injectable concurrent de Lilly, est en passe de dépasser les ventes de Wegovy de plus de 7 milliards de dollars cette année.

Afin d’apaiser les inquiétudes du marché, Novo a lancé l’année dernière un programme de réduction des coûts et a révélé lundi que les départs de personnel avaient atteint le chiffre de 13 000, après 9 000 licenciements initiaux suivis de 4 000 départs volontaires.

Cependant, lundi, les analystes ont interrogé la direction sur ses hypothèses de tarification, se demandant si les médicaments de nouvelle génération pourraient maintenir des prix élevés une fois que le sémaglutide aura perdu son exclusivité.

Les investisseurs comme les analystes ont qualifié ces nouveaux objectifs de décevants. Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment, a déclaré à Reuters que les perspectives de chiffre d’affaires de Novo pour 2030 et la stabilité de ses marges n’avaient pas réussi à convaincre.

L’analyste de BMO, Evan Seigerman, a indiqué dans une note que la croissance du chiffre d’affaires de 3,6 % prévue était déjà anticipée par le marché, laissant à la direction la « charge de la preuve » pour démontrer sa capacité à tenir ses engagements.

« Ils n’ont pas non plus donné beaucoup d’indications sur la manière dont ils comptaient faire face à l’expiration du brevet du sémaglutide en 2032 », a déclaré M. Manns, tout en ajoutant que la société avait présenté des arguments crédibles concernant ses médicaments de nouvelle génération contre l’obésité et son vaste portefeuille de produits en phase précoce de développement.

L’action Novo a récupéré une partie de ses pertes initiales et affichait une baisse d’un peu moins de 4,4 % à 12 h 46 GMT.

PRIORITÉ AUX OPÉRATIONS DE FUSIONS-ACQUISITIONS POUR RENFORCER LE PORTEFEUILLE DE PRODUITS

Les dirigeants de Novo ont indiqué que le bilan du laboratoire pharmaceutique permettait de financer des acquisitions plus importantes, et non pas uniquement de petites opérations complémentaires, et ont précisé que leur objectif de plus de 150 milliards de couronnes reposait sur des actifs internes ajustés au risque et n’incluait aucune future opération de fusion-acquisition.

La direction a également détaillé lundi un plan de déploiement sur plusieurs années pour les médicaments injectables de nouvelle génération contre l’obésité du laboratoire, visant le lancement de son association CagriSema au début de l’année prochaine, suivi du cagrilintide en monothérapie et du CagriSema à forte dose en 2028, avant de passer au zenagamtide.

Martin Holst Lange, directeur scientifique, a déclaré que Novo prévoyait désormais de lancer simultanément le zénagamtide sous forme orale et injectable, plutôt que de commercialiser d’abord la forme injectable.

M. Doustdar a indiqué que Novo visait à atteindre plus de 60 millions de patients dans le monde d’ici 2030 et à multiplier par dix sa capacité de production afin de fournir des traitements oraux contre l’obésité à 15 millions de patients d’ici la fin de la décennie.

Soulignant une réorientation vers un modèle davantage axé sur le consommateur, un dirigeant de Novo a indiqué que les canaux de vente au comptant représentaient désormais 50 % de l’ensemble de la franchise Wegovy, les achats directs en espèces représentant 90 % de la demande pour le comprimé Wegovy.

Novo accélère également l’élargissement de son portefeuille de comprimés et vise à disposer d’au moins cinq produits oraux en essais cliniques avant la fin de cette année.

M. Doustdar a indiqué que le comprimé oral Wegovy de Novo avait atteint à ce jour le chiffre record de 7 millions d’ordonnances aux États-Unis.

(1 $ = 6,5096 couronnes danoises)