L'action JD Sports chute en Bourse après l'abaissement des prévisions de bénéfices

Un magasin JD Sports à Londres

Le détaillant britannique de vêtements de sport ‌JD Sports a revu à la baisse jeudi ses prévisions de bénéfices, après avoir annoncé un repli marqué de ​son chiffre d'affaires sous-jacent au deuxième trimestre, notamment sur son marché clé d'Amérique du Nord.

À 7h13 GMT, l'action de JD Sport était en baisse de 10,51% à la bourse de Londres, accusant la plus forte de l'indice ​paneuropéen Stoxx 600.

Coté au FTSE 100, JD, qui réalise environ 40% de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord, a précisé que le chiffre ​d'affaires à périmètre constant du groupe avait reculé de ⁠3,1% au cours des 13 semaines closes au 1er août, après une baisse de 2,5% au premier ‌trimestre.

Elles ont reculé de 6,8% en Amérique du Nord et de 2,7% en Europe, mais ont progressé de 0,8% au Royaume-Uni et de 1,4% en Asie-Pacifique.

JD a expliqué que ses ​résultats en Amérique du Nord reflétaient ‌un affaiblissement de la confiance des consommateurs, un ralentissement des ventes de chaussures ⁠pour les périodes de forte chaleur au cours du trimestre, ainsi qu’un report de la demande liée à la "rentrée scolaire" de juillet vers la première quinzaine d'août.

Le groupe a également indiqué que le segment des chaussures restait ⁠atone, sous l'effet de la ‌pression pesant sur les consommateurs et de ce qu'il a qualifié d'"évolution continue du ⁠cycle des produits" chez ses principales marques partenaires.

JD a également souligné un marché "très promotionnel (...) susceptible de perdurer au ‌second semestre".

Le détaillant a précisé que les vêtements et accessoires avaient enregistré de bonnes performances dans ⁠toutes les régions.

Le groupe prévoit désormais pour l'ensemble de l'exercice 2026-2027 un bénéfice ⁠avant impôts et éléments exceptionnels ‌compris entre 700 et 800 millions de livres sterling (815 millions à 930 millions d'euros).

Ces chiffres sont à comparer ​aux prévisions précédentes, comprises entre 750 et 850 millions de ‌livres sterling, et aux 852 millions de livres sterling enregistrés en 2025/26.

Avant la mise à jour de jeudi, les analystes tablaient en ​moyenne sur 781 millions de livres sterling.

"Nos prévisions reflètent une vision pragmatique des conditions de marché extérieures", a déclaré le PDG Regis Schultz, ajoutant que le groupe restait confiant dans sa stratégie à long terme.

L'action ⁠JD a perdu environ un quart de sa valeur au cours des deux dernières années, ce qui peut s'expliquer à a fois par la pression exercée sur sa clientèle principale, composée de jeunes et de personnes aux revenus modestes, par un marché dominé par les promotions et par un manque d’innovation de la part de Nike - en pleine restructuration -, qui représente environ 45 % du chiffre d'affaires de JD.

(Rédigé par James Davey; Version française Matthieu ​Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)