Drones : les États-Unis vont imposer des droits de douane sur les importations, la Chine crie à la discrimination

Le président américain a invoqué la sécurité nationale, alors qu'une seule entreprise chinoise contrôle plus des deux tiers du marché mondial des drones.

( AFP / HECTOR RETAMAL )

La Chine a dénoncé jeudi 20 août le projet de Donald Trump d'imposer des droits de douane sur les drones et composants liés, une manœuvre qui discrimine les entreprises chinoises et "perturbent la chaîne d'approvisionnement mondiale".

Le président américain Donald Trump a annoncé le 13 août l'imposition prochaine de droits de douane sur les drones et composants liés importés aux États-Unis afin de soutenir les entreprises américaines, largement distancées par une industrie chinoise ultra-dominante. Il a invoqué la sécurité nationale. Ces nouveaux droits doivent pour la plupart entrer en vigueur le 3 septembre.

La Chine a exhorté jeudi les États-Unis à "retirer immédiatement" les taxes prévues. Les mesures américaines "étendent de manière excessive la notion de sécurité nationale (et) constituent une discrimination à l'encontre des produits chinois", a déclaré à la presse He Yadong, porte-parole du ministère chinois du Commerce.

La Chine loin devant

La plupart des drones chinois exportés vers les États-Unis ont principalement des applications civiles, par exemple dans l'agriculture et l'industrie du cinéma et de la télévision , a-t-il dit.

Ces droits de douane "perturbent la chaîne d'approvisionnement mondiale des drones et nuisent à un marché équitable et concurrentiel. La Chine s'y oppose fermement", a-t-il ajouté.

La société chinoise DJI, fondée en 2006, contrôle plus des deux tiers du marché mondial des drones, selon plusieurs études. Ses produits sont très populaires dans le monde entier, jusqu'à la ligne de front entre l'Ukraine et la Russie.

L'entreprise est depuis 2022 sur la liste américaine des entreprises chinoises liées à son armée et qui font l'objet de restrictions d'accès aux technologies américaines. DJI s'était battue contre sa présence sur cette liste, assurant n'être "ni détenue ni contrôlée par l'armée chinoise."