Suisse: les exportations horlogères progressent en juillet (fédération horlogère)

Les exportations horlogères en Suisse ont progressé de 9,6% en juillet, à 2,6 milliards de francs suisses (2,77 milliards d'euros), a annoncé jeudi la fédération horlogère.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

"Cette performance permet d'inscrire le cumul sur sept mois en territoire positif, avec une hausse de 0,9%", indique la fédération.

Après avoir atteint des sommets en 2023, l'horlogerie helvétique a connu deux années plus difficiles avec la chute de la demande en Chine depuis 2024, auxquels se sont ajoutés les droits de douane aux Etats-Unis en 2025.

Les exportations horlogères sont un des indicateurs très suivis par les analystes financiers pour jauger l’évolution à court terme du secteur du luxe. Le choc des droits de douane américains l'an passé complique cependant les comparaisons.

En juillet, les Etats-Unis (+26,5%) ont été le principal moteur de la croissance globale, parvenant à maintenir une progression à deux chiffres pour le troisième mois consécutif.

Le Royaume-Uni (+9,5%) a également contribué significativement à cette dynamique, tandis que le Japon (-3,7%), la Chine (-18,5%) et les Emirats arabes unis (-3,7%) ont enregistré des contractions. L'Union européenne a enregistré une hausse de 12,4%, sous l’influence principale de l’Allemagne (+11,6%).

Les annonces de Washington début avril 2025 avaient semé la panique dans le secteur et les horlogers s’étaient empressés de constituer des stocks aux Etats-Unis avant l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane.

Les exportations de montres vers les Etats-Unis avaient donc explosé l'an dernier de près de 145% en avril et de 45% en juillet, puis s’étaient effondrées à partir d'août quand les droits de douane étaient appliqués, avant qu'un accord soit noué entre les deux pays autour de droits de 15%.

Fin juin, le cabinet de conseil Bain & Company avait dit s'attendre à une stabilisation du marché des produits de luxe en 2026, après les turbulences de l’an passé.

Il s'attend toutefois à une évolution "à trois vitesses" du marché, entre les Etats-Unis où les dépenses sur les produits de luxe sont en hausse, la Chine où une reprise graduelle s’esquisse et l’Europe qui apparaît comme le maillon faible avec les incertitudes autour des dépenses des touristes, une manne importante pour les ventes de produits de luxe.