L'action d'Orsted bondit alors qu'un tribunal américain annule le blocage par Trump d'un projet d'éolienne en mer
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 09:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions du développeur danois d'éoliennes offshore Orsted ORSTED.CO ont bondi de 5,1% mardi après qu'un tribunal américain a autorisé la société à reprendre les travaux sur son projet Revolution Wind presque achevé, apaisant les craintes de pertes financières massives.

Les développeurs d'éoliennes en mer ont été confrontés à des interruptions répétées de projets de plusieurs milliards de dollars sous le président américain Donald Trump, qui a déclaré qu'il trouvait les éoliennes laides, coûteuses et inefficaces.

L'action en justice de l'entreprise est l'une des nombreuses actions intentées par des entreprises d'éoliennes offshore et des États cherchant à annuler la suspension par le ministère de l'Intérieur, le 22 décembre, de cinq baux d'éoliennes offshore en raison de ce qu'il a déclaré être des préoccupations de sécurité nationale.

