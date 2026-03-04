Adidas vise plus haut en 2026 malgré un contexte difficile

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Adidas a annoncé mercredi un bénéfice net part du groupe de 1,34 milliard d'euros l'an dernier, en hausse de 75% sur un an, et dit viser une amélioration de ses résultats cette année dans un contexte difficile.

Il vise en 2026 un chiffre d'affaires en hausse de 2 milliards d'euros, après le record de 24,8 milliards d'euros en 2025, communiqué plus tôt.

Le résultat d'exploitation devrait atteindre 2,3 milliards d'euros, en incluant un impact négatif de 400 millions d'euros attendu sur les taux de change et droits de douane.

Cela représente une marge opérationnelle de 8,6%, en hausse par rapport à 8,3% l'an dernier, mais toujours en deçà de l'objectif de 10% qu'il visait pour cette année.

Le groupe d'Herzogenaurach peut compter sur une année riche en événements sportifs avec les Jeux Olympiques d'hiver et la coupe du monde de football cet été, pour écouler ses articles proposés dans les domaines sport, confort, lifestyle et mode.

"Nous sommes très confiants dans la poursuite de la croissance de tous ces segments à l'échelle mondiale", avec des gains de parts de marché à la clé, selon le président du directoire d'Adidas, Bjørn Gulden, cité dans un communiqué.

Adidas anticipe en 2026 une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres en pourcentage, à taux de change constants, en Amérique du Nord, en Chine et dans les marchés émergents, et à un chiffre en Europe.

Cette trajectoire favorable intervient toutefois dans un contexte de nouvelles incertitudes géopolitiques, notamment liées à la guerre au Moyen-Orient qui pourrait peser sur les marchés, les chaînes d'approvisionnement et la confiance des consommateurs.

M. Gulden a vu son mandat à la tête de Adidas prolongé jusqu'en 2030, a par ailleurs annoncé mercredi le conseil de surveillance du groupe.

Arrivé début 2023 en provenance du rival Puma, M. Gulden a d'abord dû gérer la fin douloureuse de la collaboration avec le rappeur controversé Yé, auteur de propos antisémites.

La marque aux trois bandes n'a plus tirée aucun revenu l'an dernier de la gamme de baskets Yeezy, fruit de ce partenariat.

Côté actionnaires, Adidas prévoit un dividende en hausse de 40% au titre de 2025, à 2,80 euros par action. Il compte aussi racheter jusqu'à 1 milliard d'euros d'actions par an en 2027 et 2028, après un montant équivalent cette année, si sa trésorerie le permet.