USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 11:15

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,27% pour le Dow Jones .DJI , de 0,16% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,14% pour le Nasdaq .IXIC :

* Les négociations entre BLACKSTONE BX.N et NEW WORLD DEVELOPMENT 0017.HK sont au point mort, la famille Cheng refusant de céder le contrôle du promoteur immobilier hongkongais, rapporte mercredi Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Par ailleurs, le fonds de crédit privé phare de BLACKSTONE a été confronté à une vague de retraits au premier trimestre, dans un contexte de nervosité croissante des investisseurs à l'égard du crédit privé et de difficultés rencontrées par son concurrent plus petit BLUE OWL CAPITAL OWL.N .

* INTEL INTC.O a annoncé mardi que Frank Yeary, président de longue date du conseil d'administration, prévoyait de prendre sa retraite. Il s'agit du dernier remaniement en date au sein du fabricant américain de puces électroniques, autrefois dominant, alors que le PDG Lip-Bu Tan cherche à remodeler l'entreprise.

* CROWDSTRIKE CRWD.O a annoncé mardi des prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 supérieures aux estimations de Wall Street, misant sur une demande soutenue pour ses solutions de cybersécurité basées sur l'intelligence artificielle.

* MODERNA MRNA.O a accepté de verser jusqu'à 2,25 milliards de dollars à Genevant Sciences, une filiale de ROIVANT SCIENCES ROIV.O , et à ARBUTUS BIOPHARMA ABUS.O pour régler un litige juridique de longue date concernant la technologie qui a rendu possible la mise au point de son vaccin contre la COVID-19, ont annoncé mardi les entreprises concernées.

(Rédigé par Mara Vîlcu)

Valeurs associées

ARBUTUS BIOPHARM
3,552 EUR Tradegate -8,92%
ARBUTUS BIOPHARM
4,6900 USD NASDAQ +0,43%
BLACKSTONE
110,905 USD NYSE -3,81%
BLUE OWL CAP RG-A
10,260 USD NYSE -3,89%
CROWDSTRIKE
391,4200 USD NASDAQ +1,70%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 501,27 Pts Index Ex -0,83%
INTEL
43,1000 USD NASDAQ -5,27%
MODERNA
49,8300 USD NASDAQ -5,71%
NASDAQ Composite
22 516,69 Pts Index Ex -1,02%
ROIVANT SCIENCES
23,920 EUR Tradegate 0,00%
ROIVANT SCIENCES
27,8500 USD NASDAQ -0,89%
S&P 500 INDEX
6 816,63 Pts CBOE -0,94%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

