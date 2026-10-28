L'acquisition de Range par EQT met en évidence la course à la domination du marché américain du gaz naturel

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* La société issue de la fusion dépasserait Expand Energy en tant que premier producteur de gaz du pays

* Le directeur général d’EQT, Toby Rice, relève ses estimations de croissance de la demande dans les Appalaches à plus de 25 milliards de pieds cubes par jour

* Toby Rice a déclaré que les ventes liées aux marchés internationaux pourraient s'accroître tout en maintenant l'objectif d'exposition de 15 % d'EQT

* Toby Rice a évoqué le prix du gaz aux États-Unis, inférieur à 4 dollars, contre plus de 30 dollars en Europe et en Asie

par Scott DiSavino

L'acquisition par EQT EQT.N de son concurrent Range Resources RRC.N marque cette semaine la dernière consolidation en date dans le secteur du gaz naturel, alors que les producteurs s'efforcent de garantir leur approvisionnement pour répondre à la demande croissante en exportations de gaz naturel liquéfié et en électricité.

EQT, dont le siège se trouve à Canonsburg, en Pennsylvanie, a annoncé lundi qu’elle allait racheter Range Resources

RRC.N , basée à Fort Worth, au Texas, dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’une valeur de 13 milliards de dollars, qui donnera naissance au plus grand producteur de gaz du pays. EQT est le deuxième plus grand producteur de gaz naturel aux États-Unis.

« L’opération Range renforce notre accès à ce que nous considérons comme les deux marchés phares au monde: le marché national dans les Appalaches et le marché international du GNL », a déclaré Toby Rice, directeur général d’EQT, à Reuters lors d’un entretien à la suite de l’annonce de l’accord.

Il a ajouté que cela faisait de l’entreprise «le choix naturel pour l’approvisionnement en gaz aux États-Unis et dans le monde entier».

Cette opération souligne la course à la consolidation menée par les principaux producteurs de gaz américains en prévision de ce qu’ils considèrent comme un changement radical de la demande nationale, alimenté par la mise en service de nouveaux terminaux d’exportation de GNL et par la construction de centrales électriques au gaz destinées à alimenter des centres de données très gourmands en électricité — alors même qu’une surproduction à court terme a fait baisser les prix et contraint les opérateurs à réduire leur production .

Dans les Appalaches, où EQT et Range produisent la majeure partie de leur gaz, Toby Rice a indiqué que la société avait revu à la hausse ses estimations de croissance de la demande pour la région, les portant à plus de 25 milliards de pieds cubes par jour (bcfd), contre une prévision antérieure d’environ 20 bcfd. Un milliard de pieds cubes de gaz suffit à alimenter environ cinq millions de foyers américains pendant une journée.

Toby Rice a précisé qu’environ la moitié de cette croissance de la demande resterait dans le bassin, pour alimenter notamment des centrales électriques destinées à alimenter des centres de données, tandis que l’autre moitié serait destinée à des projets de transport par gazoduc, tels que le projet « Mountain Valley Boost » d’EQT visant à acheminer davantage de gaz de la Virginie-Occidentale vers la Virginie, et son projet « POWER » proposé, destiné à acheminer davantage de gaz de la Pennsylvanie vers l’Ohio.

Sur le plan international, EQT s’est fixé pour objectif de réaliser 15 % de ses ventes de gaz sur les marchés internationaux.

« L’augmentation de notre base de production grâce à Range va nous permettre d’accroître notre capacité de GNL, tout en maintenant notre objectif stratégique de 15 % (et) et renforçant notre exposition au GNL », a déclaré Toby Rice, soulignant qu’il s’agissait actuellement d’une « opportunité incroyablement intéressante », le gaz se négociant actuellement à moins de 4 dollars par million d’unités thermiques britanniques aux États-Unis, mais à plus de 30 dollars en Europe et en Asie.

« La demande de gaz naturel évolue simultanément dans deux directions (l’alimentation électrique des centres de données et les exportations de GNL) et EQT est le seul producteur des Appalaches à avoir conclu des contrats dans ces deux domaines », ont indiqué les analystes de Melius Research dans une note.

À SUIVRE

La fusion entre EQT et Range fait suite à la fusion de Devon Energy DVN.N avec Coterra Energy en mai 2026, qui a donné naissance au troisième plus grand producteur de gaz du pays, ainsi qu’à la fusion entre Chesapeake Energy et Southwestern Energy en octobre 2024, qui a donné naissance à Expand Energy

EXE.O , actuellement le plus grand producteur de gaz du pays.

Environ un tiers de la production de gaz américaine provient des bassins schisteux de Marcellus et d’Utica, situés en Pennsylvanie, dans l’Ohio et en Virginie-Occidentale, dans les Appalaches.

« Il existe un certain nombre de regroupements logiques … qui devraient se produire au cours des deux prochaines années dans le Nord-Est … Je pense qu’il s’agit d’une étape naturelle dans le processus de consolidation », a déclaré Matthew Bernstein, vice-président chargé du pétrole et du gaz en Amérique du Nord au sein du cabinet de recherche et de conseil en énergie Rystad Energy.

Matthew Bernstein a indiqué qu’Expand Energy pourrait prendre des mesures pour renforcer sa position dans le Nord-Est, soulignant qu’il existait un certain nombre d’acteurs cotés en bourse opérant dans les Appalaches, notamment Antero Resources

AR.N , CNX Resources CNX.N et la filiale Seneca Resources issue de la scission de National Fuel Gas NFG.N .

Les responsables d’Expand, d’Antero et de National Fuel Gas n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter ces informations. Les responsables de CNX ont déclaré ne pas souhaiter s’exprimer sur les spéculations du marché concernant les fusions et acquisitions.

Les analystes de Mizuho ont indiqué dans une note qu’ils « continuaient de constater une concentration des actifs américains liés au gaz de schiste entre un nombre restreint d’acteurs… Cela est de bon augure pour la discipline financière, d’autant plus que la demande de gaz devrait connaître un tournant à partir de 2028, portée par le GNL et la demande en électricité liée aux centres de données IA et à l’électrification ».