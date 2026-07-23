L'accord de 55 milliards de dollars conclu par le PIF saoudien avec EA a été approuvé conformément aux règles de l'UE en matière de concentrations

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Un groupe d'investisseurs, dont le Fonds public d'investissement saoudien, a obtenu l'autorisation des autorités européennes de la concurrence pour son acquisition, d'un montant de 55 milliards de dollars, du développeur de jeux vidéo Electronic Arts EA.O , a annoncé jeudi la Commission européenne.

Le fonds souverain saoudien, d'une valeur de 1 000 milliards de dollars, Affinity Partners (dirigé par Jared Kushner) et la société de capital-investissement Silver Lake avaient annoncé en septembre dernier cette opération, qui constitue le plus grand rachat par endettement de l'histoire. La Commission, qui veille au respect des règles de concurrence de l’UE et avait examiné l’opération au regard de ses règles en matière de concentrations, a déclaré que cette acquisition ne soulevait pas de problèmes de concurrence, confirmant ainsi un article de Reuters .

L’exécutif européen examine également l’opération au regard de son règlement sur les subventions étrangères (FSR), qui vise à empêcher l’octroi de subventions déloyales provenant de pays tiers à des entreprises cherchant à acquérir des concurrents au sein de l’Union européenne (27 pays) et qui est considéré comme un obstacle plus important. Le PIF devrait également obtenir l'autorisation de l'UE en vertu des règles de l'UE en matière de subventions, ont déclaré la semaine dernière à Reuters des sources proches du dossier. La décision de la Commission est attendue d'ici le 30 juillet.