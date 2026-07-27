Kuwait Petroleum Corporation a signé un partenariat de 16,0 milliards de dollars avec KKR, Blackstone et Brookfield

Kuwait Petroleum Corporation (KPC), la société publique responsable du secteur pétrolier et gazier koweïtien, a annoncé que sa filiale à 100%, Kuwait Oil Company (KOC) a signé un partenariat d'infrastructure de 16,0 milliards de dollars US impliquant son réseau de pipelines de pétrole brut avec un consortium composé de Blackstone, Brookfield et KKR

Dans le cadre de la transaction, une société conjointe nouvellement créée au Koweït louera à KOC les droits d'utilisation de ses 13 pipelines, couvrant un total d'environ 320 kilomètres du réseau de pipelines du Koweït.

Selon les termes de l'accord, la coentreprise restituera à KOC les droits exclusifs d'utilisation, d'exploitation et de maintenance des actifs du pipeline pour une période de 20,5 ans, en échange d'un tarif basé sur le volume.

KOC et le consortium, composé de Blackstone, Brookfield et KKR, établiront la nouvelle coentreprise, KOC détenant une participation majoritaire de 51% et le consortium détenant collectivement les 49% restants.

KOC continuera de maintenir la pleine propriété et le contrôle opérationnel du réseau de pipelines.

La coentreprise devrait générer un produit initial de 7,85 milliards de dollars US pour KOC à la clôture, soutenant les plans de dépenses d'investissement de KPC, y compris l'objectif de KPC de 4 millions de barils par jour de capacité de production de pétrole brut d'ici 2035.

Cet engagement représente le plus important investissement direct étranger de l'histoire du Koweït.

Joe Bae et Scott Nuttall, co-DG de KKR, ont déclaré : "Cet investissement reflète notre confiance avec le Koweït et notre engagement à fournir un capital à long terme en soutien aux infrastructures stratégiques, et nous sommes impatients de renforcer notre partenariat et d'identifier de nouvelles opportunités d'investissement aux côtés du Koweït dans les années à venir."