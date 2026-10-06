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Kraft Heinz mise sur les tendances en matière de protéines et de fibres alors que la dynamique d'innovation s'accélère
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 12:32

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par Alexander Marrow

Kraft Heinz KHC.N mise sur les tendances « mieux pour la santé », telles que les protéines et les fibres, tout en investissant massivement dans le marketing et en tentant de rattraper son retard en matière d'innovation, a déclaré à Reuters le président de la société pour l'Amérique du Nord.

Sous la direction de Steve Cahillane, qui a pris ses fonctions de directeur général en janvier, l'entreprise américaine de produits alimentaires emballés a abandonné son projet de scission en deux entités et a alloué 700 millions de dollars cette année au marketing et à la R&D afin d'inverser la tendance après des années de perte de parts de marché.

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L'entreprise a lancé cette année son « PowerMac & Cheese », un produit riche en protéines, et propose désormais une gamme plus large de produits « meilleurs pour la santé » dans l'ensemble de son portefeuille, contenant moins de sucre et de sel et davantage de protéines et de fibres.

Kraft Heinz explore également de nouvelles catégories. Mardi, elle a lancé aux États-Unis des ramen au fromage, dans l'espoir de répondre à la demande croissante des consommateurs américains pour des saveurs variées et des produits pratiques.

« Nous nous orientons davantage vers une véritable présence dans différents domaines, en bouleversant certaines catégories », a déclaré Nico Amaya lors d'une interview, soulignant que le marché des ramen, évalué à 2,7 milliards de dollars, est dominé par de petits acteurs.

« Très franchement, nous n'avons pas innové au rythme souhaité », a-t-il ajouté. « Nous disposons d'excellentes marques dans lesquelles nous n'avons pas investi par le passé. »

Les dépenses de marketing et de R&D consacrées à des marques telles que PowerMac ont augmenté de 35 % cette année, et M. Amaya a indiqué que Kraft Heinz comptait désormais maintenir ce niveau de dépenses.

Le directeur général Cahillane s'attend à ce que le pipeline d'innovation s'accélère en 2027 et, bien qu'elle ait enregistré une baisse d'environ 10 % du cours de son action cette année, Kraft Heinz a surperformé ses concurrents américains du secteur de l'alimentation emballée, notamment Conagra Brands CAG.N , General Mills GIS.N et PepsiCo PEP.O .

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L'inflation persistante a pesé sur le budget des ménages, incitant les consommateurs à se tourner vers des alternatives moins chères de marques de distributeur, tandis que l'adoption rapide des médicaments amaigrissants à base de GLP-1 oblige les fabricants de produits alimentaires emballés à reformuler leurs produits pour répondre à la demande d'aliments plus sains.

Kraft Heinz a déjà lancé son produit de ramen au fromage au Canada.

L'entreprise commercialise également des pots PowerMac en portions plus petites, a précisé M. Amaya, et a reformulé plus de 1 000 recettes pour y ajouter des protéines et des fibres, tout en réduisant la teneur en sucres et en matières grasses ajoutés.

« Les produits "meilleurs pour la santé" à bien des égards sont là pour rester », a déclaré Nico Amaya à Reuters. « Et les protéines feront tout simplement partie du quotidien de chacun. »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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