Kraft Heinz revoit ses prévisions à la hausse, mais ses efforts de redressement peinent à susciter l'enthousiasme des investisseurs

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* Kraft Heinz va augmenter ses investissements pour 2026 de 100 millions de dollars, pour atteindre environ 700 millions de dollars

* Le chiffre d'affaires trimestriel recule de 1,4 % à 6,26 milliards de dollars, contre des estimations des analystes de 6,12 milliards de dollars

* Les volumes reculent sur les principaux marchés, la vente au détail de viande aux États-Unis constituant un frein majeur

* Le cours de l'action recule d'environ 4 % en début de séance

par Anuja Bharat Mistry et Alexander Marrow

Kraft Heinz KHC.O a revu à la hausse ses prévisions annuelles après avoir dépassé mercredi les estimations de chiffre d'affaires trimestriel, mais les doutes des investisseurs quant aux efforts de redressement du nouveau directeur général Steve Cahillane ont entraîné une baisse d'environ 4 % du cours de l'action en début de séance. Depuis son arrivée à la tête de l’entreprise en janvier, M. Cahillane a reporté la scission prévue de l’ et a accru les dépenses en marketing et en innovation, alors que la société se positionne de manière agressive sur les aliments riches en protéines et les boissons enrichies en électrolytes afin d’attirer les consommateurs soucieux de leur santé.

M. Cahillane a supervisé une amélioration des parts de marché à tous les niveaux, mais avec des ventes toujours en baisse, une croissance en volume qui reste difficile à atteindre et des pressions inflationnistes qui devraient perdurer jusqu’en 2027, de nombreux défis subsistent.

PAS ENCORE DE « TOUR D'HONNEUR » POUR KRAFT HEINZ, SELON SON directeur général

« La dynamique s’accélère. Personne ne crie victoire simplement parce que notre recul est moins important que prévu. Mais nous allons dans la bonne direction », a déclaré M. Cahillane lors d’une conférence téléphonique post-résultats mercredi, ajoutant que cela donnait à l’entreprise la confiance nécessaire pour investir davantage afin de stimuler la consommation et de gagner des parts de marché. Kraft Heinz a annoncé qu’elle augmenterait ses investissements supplémentaires — principalement destinés au marketing — de 100 millions de dollars pour les porter à environ 700 millions de dollars en 2026, une injection de liquidités que M. Cahillane avait laissée entrevoir lors d’un entretien avec Reuters en juin.

La société table désormais sur une baisse de son chiffre d’affaires organique annuel comprise entre 0,5 % et 2,0 %, contre une prévision antérieure de recul de 1,5 % à 3,5 %. Elle a également revu à la baisse ses prévisions concernant le bénéfice par action ajusté annuel , le situant désormais entre 2,03 et 2,09 dollars, contre 1,98 et 2,10 dollars auparavant.

Les analystes de Barclays ont estimé que ces résultats étaient encourageants, d’autant plus que la société « augmentait ses dépenses d’investissement prévues sur la base des premiers rendements, plutôt que parce que les niveaux d’investissement actuels ne produisaient pas les résultats escomptés ». Mais ces investissements ont contribué à ce que Kraft Heinz revienne à la baisse sur ses prévisions de résultat d’exploitation ajusté à taux directeur constant, tablant désormais sur une baisse comprise entre 18 % et 16 % en 2026, contre une fourchette de 18 % à 14 % précédemment, a indiqué Max Gumport, analyste senior chez BNP Paribas Equity Research, dans une note.

La société tablant sur une inflation comprise entre 4 % et 5 % en 2027, M. Gumport a estimé que le scepticisme concernant l’année prochaine persisterait.

LES EFFORTS DE REDRESSEMENT SE POURSUIVENT

Si Kraft Heinz a bénéficié d’une croissance tirée par les prix au cours du trimestre, ses volumes sont restés sous pression sur des marchés clés, notamment en Amérique du Nord.

La part de marché en Amérique du Nord a reculé tant dans le secteur de la viande que dans celui des plats préparés, a indiqué le directeur financier, André Maciel, dans un discours préparé. Parallèlement, l’entreprise investit dans les produits et les emballages de sa marque Oscar Mayer et intensifie ses efforts d’innovation pour Kraft Mac & Cheese, à laquelle elle a ajouté en début d’année la gamme PowerMac, riche en protéines, destinée aux consommateurs souhaitant maintenir leur masse musculaire tout en perdant du poids.

Kraft Heinz évolue dans un environnement difficile, marqué par la flambée des coûts de l’énergie et des matières premières dans un contexte de conflits géopolitiques persistants.

M. Maciel a précisé que l’entreprise était bien couverte sur l’énergie et les huiles alimentaires pour la majeure partie de l’année 2026, mais qu’elle n’était couverte sur certaines résines et certains métaux que jusqu’au milieu du troisième trimestre.

« À mesure que ces couvertures arriveront à échéance, nous nous attendons à une exposition accrue aux prix au comptant au quatrième trimestre », a-t-il déclaré. Une charge de dépréciation hors trésorerie de 7,4 milliards de dollars a contribué à la perte d’exploitation enregistrée au deuxième trimestre , bien que celle-ci soit inférieure à celle déclarée par l’entreprise un an plus tôt. LesChiffre d’affaires trimestriel a reculé de 1,4 % par rapport à l’année précédente, s’établissant à 6,26 milliards de dollars. M. Cahillane a le bon état d’esprit, a déclaré un investisseur de Kraft Heinz qui a souhaité rester anonyme. « Miser sur la croissance est une bonne stratégie », a-t-il ajouté. « Nous voulons davantage de flux de trésorerie par action d’ici deux à trois ans. »