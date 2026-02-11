Kraft Heinz suspend sa scission, le nouveau directeur général affirme que les problèmes peuvent être résolus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général Cahillane donne la priorité à une croissance rentable

Investissement de 600 millions de dollars supplémentaires dans le marketing, les ventes et la R&D

Kraft Heinz prévoit des résultats mitigés pour 2026; les actions baissent de 5%

Le directeur général déclare qu'il n'y a pas de date limite pour la pause de la séparation

(Ajoute les commentaires de la conférence téléphonique tout au long, le commentaire de l'analyste dans le dernier paragraphe, et met à jour les actions) par Juveria Tabassum

Kraft Heinz KHC.O a mis fin à ses efforts de séparation, le nouveau directeur général Steve Cahillane déclarant que la plupart des problèmes sont "réglables et sous notre contrôle", une décision surprenante qui a fait chuter ses actions de 5 % mercredi.

Le fabricant d'aliments emballés a annoncé en septembre son intention de se scinder en deux - l'une axée sur les produits d'épicerie et l'autre sur les sauces et les pâtes à tartiner - après avoir échoué à atteindre le type de croissance escompté lors de la création de la société il y a dix ans dans le cadre d'une fusion orchestrée par Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett et par 3G Capital.

Kraft Heinz est à la traîne par rapport à ses concurrents dans le secteur alimentaire américain, où les ventes ont ralenti, les consommateurs réduisant leurs dépenses après des années de hausse des prix. La décision de scission fait suite à des années de réduction des coûts et de sous-investissement pour l'entreprise.

"Ma première priorité est de ramener l'entreprise à une croissance rentable, ce qui nécessitera de veiller à ce que toutes les ressources soient entièrement consacrées à l'exécution de notre plan d'exploitation", a déclaré M. Cahillane, qui a pris ses fonctions en janvier.

Bien que M. Cahillane n'ait pas exclu la possibilité d'une scission à l'avenir, il a déclaré qu'il n'y avait pas de date limite pour la pause, qui devrait permettre à l'entreprise d'économiser 300 millions de dollars en coûts en 2026.

Kraft Heinz avait prévu de clôturer la scission à la fin de l'année 2026 et avait fait appel à Cahillane, vétéran de l'industrie et ancien patron de Kellogg, pour la guider à travers la scission.

"Nous considérons définitivement le plan visant à réinvestir de manière plus significative et à suspendre la séparation prévue comme la bonne série de premières mesures, mais nous sommes conscients qu'il faudra probablement un certain temps pour infléchir la tendance à la baisse des parts de marché à long terme", a déclaré Andrew Lazard, analyste chez Barclays, dans une note.

PROCHAINES ÉTAPES VERS UNE CROISSANCE RENTABLE

M. Cahillane a exposé sa stratégie pour ramener l'entreprise à une croissance rentable.

Il a déclaré que Kraft Heinz se concentrerait sur le marketing et la recherche avec un investissement de 600 millions de dollars pour stimuler la reprise de ses activités aux États-Unis, où les conditions du marché se sont aggravées depuis la décision de scission de l'été dernier.

Kraft Heinz, comme d'autres entreprises de produits alimentaires emballés, a dû faire face à une faible demande pour ses condiments et produits de base les plus chers, les consommateurs recherchant des options moins chères, mais a également perdu face à ses rivaux en raison d'un manque d'innovation.

"Pour inverser la tendance, nous augmentons nos investissements en R&D d'environ 20 % en 2026 par rapport à 2025", a déclaré M. Cahillane, ajoutant que l'innovation en matière de produits porterait également sur la nutrition et la valeur.

Il a également reconnu qu'au cours des derniers trimestres, l'entreprise a augmenté ses prix pour lutter contre l'inflation, mais qu'elle n'a pas fourni aux consommateurs des avantages supplémentaires pour ce prix plus élevé, et qu'elle cherchera désormais à offrir des produits plus abordables.

La semaine dernière, le géant des snacks PepsiCo PEP.O a déclaré qu'il avait réduit les prix de ses principaux snacks, tels que Lay's et Doritos, aux États-Unis, suite à la réaction des consommateurs face à la hausse des prix.

RARE RENVERSEMENT DE TENDANCE POUR LES SCISSIONS D'ENTREPRISES

Kraft Heinz est l'une des rares entreprises à revenir sur une scission majeure , car seule une scission d'entreprise sur 10 est annulée en moyenne, selon un rapport de KPMG datant de 2022.

En janvier, Les actions de Kraft Heinz ont chuté après que la société a révélé que Berkshire Hathaway BRKa.N pourrait vendre sa participation de 27,5 % dans la société et se retirer d'un investissement de plus de dix ans qui n'a pas fonctionné pour Buffett.

Berkshire et le bureau de Greg Abel - le successeur de Buffett à la tête de la société - n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur la décision de Kraft Heinz de suspendre sa scission.

"L'objectif initial était de dégager de la valeur pour les actionnaires, mais étant donné que de nombreux secteurs de l'entreprise sont désormais confrontés à des problèmes opérationnels et de demande, la séparation n'a peut-être pas apporté la valeur initialement envisagée par la direction", a déclaré Arun Sundaram, analyste chez CFRA Research.

UN ENVIRONNEMENT DIFFICILE

La société a publié mercredi des résultats pour le quatrième trimestre qui n'ont pas été à la hauteur des estimations et a prévu des bénéfices pour 2026 inférieurs aux attentes, car elle a perdu du terrain face à des rivaux moins chers.

Elle s'attend à ce que les ventes nettes organiques de 2026 chutent entre 1,5 % et 3,5 % et à ce que le bénéfice annuel se situe entre 1,98 $et 2,10 $ par action, ce qui est inférieur à l'estimation des analystes de 2,49 $ par action, d'après les données compilées par LSEG.

"Nous étions convaincus que Kraft Heinz devait positionner 2026 comme une année d'investissement. Et c'est effectivement ce qu'elle a fait, ce qui est tout à son honneur. Cela dit, l'ampleur de l'investissement implique une baisse significative des bénéfices () ", ont déclaré les analystes de BNP Paribas Equity.