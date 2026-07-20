Kospi : -4,5% vers 6 515, pourrait viser 6.310

La débâcle de la bourse de Séoul se poursuit, avec un plongeon de -4,5% (après -6,5% jeudi dernier, vendredi était férié) : le Kospi, parti de 9 115 le 22 juin s'est enfoncé en séance sous 6 500 avant d'en terminer vers 6.515.

L'indice phare pourrait viser le retracement des 6 310, l'ex-zénith historique du 26 février, à la veille du début des hostilités (qui repartent de plus belle) dans le Golfe Persique.