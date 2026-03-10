Kosmos Energy chute après le lancement d'une offre d'actions de 175 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 mars - ** Les actions de Kosmos Energy KOS.N ont baissé de 11,6 % à 2,13 $ après la clôture du marché, le producteur de pétrole et de gaz étant à la recherche de capitaux ** La société basée à Dallas, Texas, lance une offre d'actions de 175 millions de dollars pour rembourser la dette
** Barclays et Stifel sont les co-responsables de l'opération
** La société a environ 481 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 1,2 milliard de dollars
** L'action a terminé en baisse de 5,9 % à 2,41 $ mardi, réduisant les gains depuis le début de l'année à ~166 %
** La note moyenne de 10 analystes est "acheter"; PT médian 2,40 $, par LSEG
