Elis anticipe un ralentissement de la croissance du CA en 2026

Elis ELIS.PA a annoncé mercredi anticiper en 2026 une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires légèrement inférieure à celle de 2025, le groupe de services de nettoyage citant la légère baisse des signatures de contrats au quatrième trimestre de son exercice clos le 31 décembre.

En 2025, la croissance du chiffre d'affaires a été de 3,8% en organique, atteignant 4,8 milliards d'euros.

A propos de la situation au Moyen-Orient, Elis précise dans un communiqué ne prévoir aucun impact significatif sur l’activité.

"Notre politique de couverture active des achats de gaz et d’électricité garantit une baisse de la facture énergétique en 2026 et 2027", explique le groupe.

Elis a par ailleurs annoncé un programme de rachat d’actions pour un montant total pouvant aller jusqu’à 500 millions d’euros en 2026.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)