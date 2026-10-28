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Kone délaissé en Bourse après le resserrement de ses prévisions annuelles
information fournie par AOF 28/10/2026 à 15:41

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(Zonebourse.com) - Le constructeur finlandais d'ascenseurs Kone est délaissé mercredi en Bourse d'Helsinki suite à la publication de résultats de troisième trimestre ressortis inférieurs aux attentes.

Le groupe, qui fabrique aussi des portes automatiques et des escalators, a indiqué ce matin qu'entre juillet et septembre, ses prises de commandes s'étaient accrues de 7,2% pour dépasser 2,29 milliards d'euros. A taux de changes constants, leur hausse atteint 5,5%, alors que le consensus ne visait qu'une croissance de 4,6%.

En données ajustées, son bénéfice d'exploitation (Ebit) a augmenté de 8% par rapport à l'année précédente pour atteindre 369 millions d'euros, une performance toutefois moins bonne que ce que prévoyaient les analystes, dont la moyenne des estimations s'établissait à 378 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 5%, à 2,91 milliards d'euros, ratant également le consensus (2,96 milliards).

L'activité a été principalement soutenue par de fortes ventes en Asie-Pacifique, mais aussi en Moyen-Orient et en Afrique.

Des prévisions resserrées, mais qui ne surprennent pas

Kone a par ailleurs resserré ses prévisions de ventes et de marge bénéficiaire pour l'année 2026. L'entreprise s'attend désormais à des ventes en hausse de 4% à 6% à données comparables par rapport à 2026, contre une précédente prévision allant de 3% à 6%, et à une marge d'exploitation comprise entre 12,5% et 12,9%, et non plus de 12,3% à 13%. Cette dernière atteignait 12,7% sur le trimestre écoulé.

A titre de comparaison, le consensus de marché prévoyait respectivement 5,4% et 12,6%.

Vers 15h20, le titre Kone perdait 3,8% à 54,3 euros, sous-performant largement un indice STOXX Europe 600 des équipements industriels et des services qui progressait de 0,1% au même instant.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/10/2026 à 15:41:00.

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