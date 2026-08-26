Kohl's n'atteint pas ses objectifs de chiffre d'affaires en raison de la prudence des consommateurs en matière de dépenses discrétionnaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 9 et 11, dans le contexte et dans le graphique)

Mercredi, Kohl's KSS.N a manqué les estimations de Wall Street concernant son chiffre d’affaires du deuxième trimestre, la faiblesse des dépenses de consommation dans les produits non essentiels ayant contrebalancé les gains liés aux efforts de redressement de la chaîne de grands magasins, ce qui a entraîné une baisse d’environ 5% de son cours avant l’ouverture de la Bourse.

La confiance des consommateurs américains s’est détériorée en août et les ventes au détail ont reculé pour la première fois en neuf mois en juillet , soulignant une tendance de plus en plus "selective" dans les achats des ménages à revenus moyens et modestes face à une inflation tenace, même si les consommateurs plus aisés restent résilients.

Ce comportement prudent des consommateurs lorsqu’il s’agit de dépenser pour des articles non essentiels, notamment les vêtements et les articles pour la maison, pèse sur les entreprises, qu’il s’agisse de chaînes haut de gamme telles que Kohl’s ou de détaillants à prix réduits comme TJX.

Kohl's doit également faire face à une concurrence acharnée de la part de détaillants à prix réduits tels que Ross Stores

ROST.O et du géant du commerce électronique Amazon.com

AMZN.O , qui ont réussi à attirer une clientèle avide de bonnes affaires.

Le chiffre d’affaires trimestriel de l’entreprise a reculé de 0,9% par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 3,32 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur une baisse d’environ 0,1% à 3,35 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a toutefois revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel après avoir bénéficié de 150 millions de dollars de remboursements de droits de douane perçus au cours du trimestre considéré, et a également annoncé qu’elle reprendrait cette année son programme de rachat d’actions d’environ 100 millions de dollars.

Ce distributeur de milieu de gamme est engagé depuis longtemps dans un processus de redressement visant à relancer la demande et à améliorer ses marges.

La marge brute trimestrielle de Kohl's a progressé de 305 points de base par rapport à l'année dernière pour atteindre 43%, grâce notamment aux remboursements de droits de douane.

Kohl's cible également les consommateurs soucieux du rapport qualité-prix en investissant dans ses marques propres et en proposant davantage de marques éligibles aux bons de réduction, entre autres mesures.

La société prévoit pour l’exercice 2026 un bénéfice ajusté compris entre 1,80 et 2,40 dollars par action, soit un niveau supérieur à ses prévisions antérieures (1,00 à 1,60 dollar).

Elle prévoit une croissance de son chiffre d'affaires net annuel comprise entre une stagnation et une baisse de 1,5%, contre une fourchette précédente allant d'une stagnation à une baisse de 2%.