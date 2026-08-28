 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

KNDS : le projet d'IPO de retour sur les rails ?
information fournie par Zonebourse 28/08/2026 à 11:16
Ajouter Boursorama à vos sources

En juin 2026, le projet d'introduction en Bourse de KNDS avait pris forme après un accord entre Paris et Berlin sur la gouvernance et l'actionnariat du groupe. L'opération avait pourtant été suspendue dès le début du mois de juillet, sur fond de désaccord sur la valorisation. Mais l'heure de la relance du projet pourrait avoir sonné...

Né en 2015 du rapprochement entre le français Nexter et l'allemand Krauss-Maffei Wegmann (KMW), KNDS est devenu l'un des principaux acteurs européens de la défense terrestre. Son introduction en bourse est donc suivie de près par Paris et Berlin. Le schéma évoqué cet été prévoyait que l'Etat français conserve 40% de KNDS via GIAT Industries, tandis que l'Allemagne devait acquérir 40% auprès des actionnaires familiaux de Wegmann via la banque publique KfW.

Les 20% restants devaient être placés en Bourse, à Paris et Francfort, dans le cadre d'une opération entièrement secondaire. Une ouverture du capital réservée aux seuls institutionnels avait alors été évoquée.

L'introduction avait toutefois été suspendue dès le 1er juillet. Derrière l'argument officiel de conditions de marché défavorables, le principal point de blocage concernait la valorisation. Selon des informations de presse publiées au moment du report, les actionnaires familiaux allemands refusaient une valorisation inférieure à 12,5 MdsEUR, tandis que certains investisseurs situaient KNDS sous les 12 MdsEUR.

Le brutal repli de Rheinmetall à cette période (le titre avait notamment perdu 19% en une séance le 24 juin), principal comparable coté du groupe, avait encore compliqué l'équation.

Sur la base des travaux préparatoires, le prix envisagé serait désormais supérieur aux 40 euros par action évoqués avant l'abandon de l'opération, croit-on savoir chez AlphaValue. "Reste toutefois à connaître le prix qui pourra effectivement être proposé au marché au moment du placement", soulignent les analystes.

Chez Bloomberg, on estime que les choses pourraient rapidement avancer avec une introduction avant la fin du mois de septembre.

Valeurs associées

RHEINMETALL
1 163,600 EUR XETRA -0,82%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Abbas Araghchi, le 28 juin 2026, à Bagdad ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )
    "La pression ne fonctionne pas" : l'Iran persiste et signe malgré les nouvelles sanctions des Etats-Unis
    information fournie par Boursorama avec Media Services 28.08.2026 12:54 

    Le message a été lancé par le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi. Après six mois de guerre au Moyen-Orient, l'Iran a répété vendredi 28 août aux Etats-Unis que les pressions "ne fonctionnent pas" contre la République islamique, après l'annonce de nouvelles ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 28.08.2026 12:53 

    (Actualisé avec Nvidia, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,08% pour le Dow Jones .DJI , mais en baisse de 0,07% ... Lire la suite

  • Le nouveau roi de Norvège, Haakon VIII, au Palais royal à Oslo le 28 août 2026 ( NTB / Lise Åserud )
    Norvège: Haakon, populaire héritier d'une monarchie fragilisée
    information fournie par AFP 28.08.2026 12:44 

    Promesse de modernité, Haakon hérite d'une couronne de Norvège longtemps donnée en exemple mais récemment fragilisée par une série de scandales. Succédant au roi Harald V, mort vendredi, ce grand barbu de 53 ans s'est choisi le nom de Haakon VIII et reprendra la ... Lire la suite

  • Le rappeur américain Kanye West en concert à Istanbul, en Turquie, le 30 mai 2026 ( AFP / Yasin AKGUL )
    En Russie, micmac autour des concerts annoncés de Kanye West
    information fournie par AFP 28.08.2026 12:39 

    L'annonce, la frénésie, puis l'annulation? La venue du rappeur américain Kanye West pour des concerts en Russie au mois d'octobre a été remise en question cette semaine, malgré l'emballement suscité par la perspective d'une rare visite d'une célébrité occidentale. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,571 +20,97%
CAC 40
8 390,73 +0,85%
BIOPHYTIS
0,0609 -5,58%
Pétrole Brent
90,16 +0,86%
NANOBIOTIX
38,22 -0,98%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank