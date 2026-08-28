KNDS : le projet d'IPO de retour sur les rails ?

En juin 2026, le projet d'introduction en Bourse de KNDS avait pris forme après un accord entre Paris et Berlin sur la gouvernance et l'actionnariat du groupe. L'opération avait pourtant été suspendue dès le début du mois de juillet, sur fond de désaccord sur la valorisation. Mais l'heure de la relance du projet pourrait avoir sonné...

Né en 2015 du rapprochement entre le français Nexter et l'allemand Krauss-Maffei Wegmann (KMW), KNDS est devenu l'un des principaux acteurs européens de la défense terrestre. Son introduction en bourse est donc suivie de près par Paris et Berlin. Le schéma évoqué cet été prévoyait que l'Etat français conserve 40% de KNDS via GIAT Industries, tandis que l'Allemagne devait acquérir 40% auprès des actionnaires familiaux de Wegmann via la banque publique KfW.

Les 20% restants devaient être placés en Bourse, à Paris et Francfort, dans le cadre d'une opération entièrement secondaire. Une ouverture du capital réservée aux seuls institutionnels avait alors été évoquée.

L'introduction avait toutefois été suspendue dès le 1er juillet. Derrière l'argument officiel de conditions de marché défavorables, le principal point de blocage concernait la valorisation. Selon des informations de presse publiées au moment du report, les actionnaires familiaux allemands refusaient une valorisation inférieure à 12,5 MdsEUR, tandis que certains investisseurs situaient KNDS sous les 12 MdsEUR.

Le brutal repli de Rheinmetall à cette période (le titre avait notamment perdu 19% en une séance le 24 juin), principal comparable coté du groupe, avait encore compliqué l'équation.

Sur la base des travaux préparatoires, le prix envisagé serait désormais supérieur aux 40 euros par action évoqués avant l'abandon de l'opération, croit-on savoir chez AlphaValue. "Reste toutefois à connaître le prix qui pourra effectivement être proposé au marché au moment du placement", soulignent les analystes.

Chez Bloomberg, on estime que les choses pourraient rapidement avancer avec une introduction avant la fin du mois de septembre.