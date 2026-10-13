KNDS et Delair décrochent une nouvelle commande de munitions téléopérées

Le groupe franco-allemand et son partenaire Delair annoncent une nouvelle commande de munitions téléopérées MX-10 DAMOCLES de la Direction générale de l'armement (DGA), dans le cadre de l'activation d'une tranche optionnelle du contrat signé en juillet 2024.

KNDS indique que cette commande permettra d'accroître les capacités de production et de livrer un lot supplémentaire aux forces armées françaises, après les premières livraisons intervenues en décembre 2025.

Destiné à l'armée de Terre et à la Marine nationale, le MX-10 DAMOCLES dispose d'une portée de 10 km et peut être déployé en moins de 5 minutes. Doté d'une charge militaire à fragmentation, il peut neutraliser différents types de cibles, notamment des véhicules protégés, tout en résistant aux moyens de guerre électronique.

Développé dans le cadre du programme français MTO-CP (munitions téléopérées de courte portée), ce système appartient à la famille MATARIS. Il fait actuellement l'objet de plusieurs campagnes commerciales à l'exportation.

La fin du feuilleton sur l'introduction en Bourse de KNDS n'est pas encore connue. La semaine dernière, Bloomberg affirmait que la famille allemande copropriétaire du fabricant de chars négociait la cession de l'essentiel de sa participation au gouvernement allemand. Une opération qui devrait repousser, au moins à court terme, le projet d'introduction en Bourse à Paris et Francfort.