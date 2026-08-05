Kloeckner fixe un objectif de bénéfice et prévoit une légère baisse de ses expéditions en 2026

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Le distributeur d'acier allemand Kloeckner & Co KCOGn.DE a annoncé mercredi un résultat opérationnel avant éléments exceptionnels significatifs au deuxième trimestre conforme à la fourchette précédemment indiquée, et a fixé un objectif annuel compris entre 170 et 250 millions d'euros (soit entre 196 et 288 millions de dollars) pour ce même indicateur.

Toutefois, la société s’attend désormais à une légère baisse de ses expéditions sur l’ensemble de l’année en raison d’un environnement macroéconomique difficile, marqué par des incertitudes géopolitiques accrues, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Elle s’attendait auparavant à ce que les expéditions de 2026 restent stables , malgré la finalisation de la cession de huit centres de distribution américains à la fin de l’année dernière.

* Ces résultats ont été publiés alors que Worthington Steel

WS.N poursuit son rachat de la société.

* La période d’acceptation de l’offre à 11,00 € par action doit prendre fin le 12 août, la radiation de la cote devant prendre effet par la suite.

* L'Ebitda du deuxième trimestre, hors effets exceptionnels significatifs, s'est établi à 63 millions d'euros, contre une fourchette prévisionnelle comprise entre 40 et 80 millions d'euros.

* Affecté par une charge de dépréciation de 151 millions d’euros liée à la cession du groupe Becker, le distributeur d’acier a enregistré une perte nette trimestrielle de 268 millions d’euros.

* Kloeckner prévoit une légère hausse de son volume de ventes sur l’ensemble de l’année, portée par des prix moyens plus élevés.

(1 dollar = 0,8681 euro)