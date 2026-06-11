KLEA HOLDING : Klea Pharmaceuticals annonce le démarrage de son activité avec un puissant partenaire

Paris, 11 juin 2026

KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH), groupe spécialisé dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans divers secteurs, annonce le démarrage de l'activité de sa nouvelle filiale, Klea Pharmaceuticals, destinée à commercialiser un portefeuille de médicaments sous licence sur des marchés à forte croissance au Moyen-Orient et en Afrique. Le lancement commercial, dont les 1 er revenus sont attendus dès le 2 nd semestre 2026, se fait avec un puissant partenaire, Al Khayyat Investments (AKI), holding familiale émiratie déjà très active dans le domaine de la santé.

Un processus de démarrage parfaitement maîtrisé

Pour rappel, Klea Holding a annoncé, le 1 er avril dernier, la création de Klea Pharmaceuticals, nouvelle société implantée à Dubaï et contrôlée à 46%, aux côtés des deux fondateurs issus de l'industrie pharmaceutique internationale et d'investisseurs professionnels.

Klea Pharmaceuticals annonce aujourd'hui le démarrage officiel du transfert du portefeuille de médicaments acquis aux Émirats Arabes Unis vers sa structure opérationnelle nouvellement mise en place. La Société dispose d'un portefeuille initial de 57 médicaments enregistrés auprès de l'Emirates Drug Establishment (EDE) et référencés à la fois sous le Dubai Drug Code (DDC) et le HAAD Code (Abu Dhabi), lui permettant d'accéder aux marchés publics et privés. Le transfert des actifs réglementaires devrait être finalisé d'ici la fin du mois de juin 2026. À cette échéance, Klea Pharmaceuticals sera pleinement opérationnelle aux Émirats Arabes Unis avec l'ensemble de son portefeuille, de ses autorisations réglementaires et de ses partenariats commerciaux en place.

En parallèle, Klea Pharmaceuticals a finalisé la mise en place de son bureau scientifique, obtenu les autorisations réglementaires nécessaires auprès des autorités sanitaires des Émirats Arabes Unis et structuré son organisation locale en matière de réglementation, qualité, supply chain et développement commercial.

AKI, un partenaire commercial de tout premier plan

Sur le plan commercial, Klea Pharmaceuticals a sélectionné Al Khayyat Investments (AKI) comme partenaire de distribution pharmaceutique. AKI est reconnu comme un acteur majeur disposant d'une couverture nationale ainsi que d'une présence régionale étendue, capable d'assurer le déploiement commercial du portefeuille sur le marché émirien et de soutenir les futures ambitions de croissance régionales.

Fort de plus de quatre décennies d'expérience et héritier d'une trajectoire initiée en 1965 avec la création de la première chaîne de pharmacies des Émirats arabes unis (BinSina Pharmacy, plus de 150 pharmacies aux Émirats et à Oman), le groupe AKI s'impose aujourd'hui comme l'un des acteurs familiaux les plus influents et diversifiés de la région. À travers sa division Healthcare, il dispose d'une position de leader en distribution pharmaceutique au Moyen-Orient, avec plus de 4 % de part de marché (plus de 15 % aux Émirats arabes unis).

Le groupe met au service de ses partenaires une expertise reconnue en distribution pharmaceutique, soutenue par un portefeuille de plus de 60 laboratoires pharmaceutiques et une couverture quasi exhaustive du marché. Son modèle intégré allie capacités logistiques de pointe, excellence réglementaire et maîtrise de la chaîne de froid de 100 %. Le portefeuille comprend plus de 12 000 collaborateurs et une présence dans plusieurs pays du Moyen-Orient.

AKI combine ainsi puissance opérationnelle, ancrage régional et vision de long terme, tout en conservant les valeurs fondatrices d'un groupe familial, fondées sur la proximité, la confiance et l'engagement durable auprès de ses partenaires et des communautés.

Grâce à l'organisation mise en place, le réseau de distribution de Klea Pharmaceuticals couvre d'ores et déjà 1 611 pharmacies (51% du territoire des Émirats Arabes Unis) et 51 groupements hospitaliers privés et public.

Un marché à fort potentiel et des perspectives ambitieuses

Cette mise en exploitation marquera le lancement effectif de la stratégie de développement pharmaceutique de Klea Holding dans une région caractérisée par une forte croissance de la demande en produits de santé et des perspectives attractives pour le secteur pharmaceutique.

Pour rappel, le marché pharmaceutique du Moyen-Orient et d'Afrique (MEA) représente 32,6 milliards de dollars (28,3 Md€) et croît à un rythme annuel de 7,8% soit plus du double des marchés matures. Les Émirats Arabes Unis constituent le point d'entrée idéal : avec une croissance de 16,5% sur la dernière période, le pays est le 2 ème marché le plus dynamique de la région MEA, porté par l'assurance maladie obligatoire universelle et un taux de couverture des particuliers parmi les plus élevés au monde (68%).

Klea Pharmaceuticals confirme viser un chiffre d'affaires de plus de 8,5 millions d'AED (plus de 2 M€) dès 2026, soit plus de 14 millions d'AED en première année pleine d'exploitation, avec une montée en puissance progressive portée par l'expansion géographique, pour atteindre plus de 200 millions d'AED (plus de 50 M€) à horizon 2032.

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un groupe dont l'ambition est de capitaliser sur le puissant développement économique du Moyen-Orient pour maximiser la croissance et la création de valeur de ses activités. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », opère aujourd'hui au travers de Smart Salem , premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, de sa co-entreprise Smart Health dédiée au déploiement de centres d'analyse médicale numérisée en Arabie Saoudite, et de Klea Pharmaceuticals , filiale dédiée à la commercialisation d'un portefeuille de médicaments sous licence au Moyen-Orient et en Afrique. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com .

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

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