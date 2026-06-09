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KLARSEN : Report des résultats trimestriels et date de publication des comptes annuels
information fournie par Boursorama CP 09/06/2026 à 18:00

La société Klarsen (FR0011038348, ALKLA), spécialiste français du data marketing, fait suite à ses précédents communiqués, et notamment à celui du 23 avril 2026 relatif au report de la publication des comptes annuels 2025.

À la lumière de la situation déjà présentée dans ses précédents communiqués, la Société précise comme suit son calendrier de communication.

- Publication des comptes annuels 2025
Les comptes annuels 2025 seront publiés le 29 juin 2026 après bourse.

- États financiers trimestriels
La publication des indicateurs trimestriels, initialement prévue ce jour, est reportée. Ces indicateurs seront publiés concomitamment aux comptes annuels 2025, le 29 juin 2026 après bourse.

- Prochaines échéances
La Société tiendra le marché informé, dans les meilleurs délais, de l’avancement de ce calendrier.

Retrouvez le communiqué ci-dessous :

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