KLARSEN : Report des résultats trimestriels et date de publication des comptes annuels

La société Klarsen (FR0011038348, ALKLA), spécialiste français du data marketing, fait suite à ses précédents communiqués, et notamment à celui du 23 avril 2026 relatif au report de la publication des comptes annuels 2025.
À la lumière de la situation déjà présentée dans ses précédents communiqués, la Société précise comme suit son calendrier de communication.
- Publication des comptes annuels 2025
Les comptes annuels 2025 seront publiés le 29 juin 2026 après bourse.
- États financiers trimestriels
La publication des indicateurs trimestriels, initialement prévue ce jour, est reportée. Ces indicateurs seront publiés concomitamment aux comptes annuels 2025, le 29 juin 2026 après bourse.
- Prochaines échéances
La Société tiendra le marché informé, dans les meilleurs délais, de l’avancement de ce calendrier.
Retrouvez le communiqué ci-dessous :
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer