KLARSEN fait évoluer son calendrier de communication financière et rappelle la tenue de ses Assemblées Générales des 29 septembre et 8 octobre 2026

Klarsen (FR0011038348, ALKLA), spécialiste français du data marketing, annonce l’évolution de son calendrier de communication financière, décidée par le Conseil d’Administration dans le cadre de la réorganisation et de l’intégration du Groupe, engagées depuis le début de l’exercice 2026.



Fin de la publication du chiffre d’affaires trimestriel :

Le Conseil d’Administration de Klarsen a décidé de mettre fin à la publication trimestrielle de son chiffre d’affaires. Cette publication, qui ne constitue pas une obligation réglementaire sur Euronext Growth, ne reflète qu’imparfaitement la trajectoire d’un Groupe en pleine transformation, dont le périmètre et l’organisation évoluent sensiblement au cours de l’exercice.



Klarsen concentre désormais sa communication financière périodique sur les publications semestrielles et annuelles, plus représentatives de la dynamique du Groupe. En conséquence, le chiffre d’affaires du premier semestre 2026 sera publié avec les résultats semestriels.

La Société continuera naturellement d’informer le marché, sans délai, de toute information privilégiée conformément au règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché (MAR).



Résultats du premier semestre 2026 : 22 octobre 2026 :

Les résultats du premier semestre 2026 (comptes consolidés au 30 juin 2026) seront publiés le jeudi 22 octobre 2026, après clôture des marchés, conformément au calendrier annoncé.



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