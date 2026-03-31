KKR envisage de privatiser la société japonaise Taiyo Holdings par le biais d'une offre publique d'achat de 3,3 milliards de dollars

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(Ajout de détails sur l'opération aux paragraphes 3 à 6)

La société d'investissement mondiale KKR

KKR.N a déclaré mardi qu'une entité détenue par ses fonds d'investissement cherche à faire une offre publique d'achat pour toutes les actions du fabricant japonais de produits chimiques Taiyo Holdings 4626.T pour 528,56 milliards de yens (3,33 milliards de dollars).

KKR propose 4 750 yens par action Taiyo, soit une décote de 4,7 % par rapport au dernier cours de clôture de la société.

La société a ajouté qu'elle avait reçu le soutien de l'actionnaire principal DIC Corp 4631.T , de Kowa Co et d'Oasis Management pour la privatisation, qui représentent collectivement 42,2 % des actions en circulation de Taiyo.

KKR a conclu des accords avec DIC et Kowa, un gestionnaire d'actifs lié à la famille fondatrice de Taiyo, qui ont tous deux accepté de vendre leurs actions par le biais d'un regroupement d'actions et d'un rachat à l'issue de l'opération, a indiqué KKR dans un communiqué.

La famille fondatrice cherche à réinvestir dans le véhicule d'investissement géré par KKR qui détiendra Taiyo Holdings, a ajouté la société.

KKR a également conclu un accord avec Oasis Management, en vertu duquel Oasis apportera ses actions, qui représentent près de 15,62 % du total des actions en circulation de Taiyo.

(1 $ = 158,9500 yens)