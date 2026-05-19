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Euronext: Le 1er trimestre dépasse les attentes avec le trading et l'acquisition de la Bourse d'Athènes
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 18:57

Logo de la bourse Euronext près de Paris

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Euronext a fait ‌état mardi d'un bénéfice au premier trimestre supérieur aux attentes ​et d'une croissance à deux chiffres, portée par des activités de trading plus soutenues et l'acquisition de la Bourse ​d'Athènes.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajusté de l'opérateur boursier ​a grimpé de 16,7% a ⁠343,2 millions d'euros au premier trimestre, dépassant les ‌324,5 millions attendus par les analystes dans un consensus compilé par Euronext.

"Notre activité sur les marchés ​primaires a réalisé ‌son meilleur premier trimestre depuis trois ans, ⁠malgré une forte volatilité des marchés", a déclaré le directeur général Stéphane Boujnah dans un communiqué, ajoutant que l'introduction ⁠en bourse ‌de Czechoslovak Group avait été un facteur déterminant.

La ⁠volatilité des marchés, stimulée par la guerre en ‌Iran, a par ailleurs dynamisé les échanges au ⁠cours du trimestre.

"Il est clair qu'une part importante ⁠de la ‌performance des échanges d'actions au comptant est liée à cette ​volatilité engendrée par les ‌événements qui incitent à la rotation des actifs", a déclaré Stéphane Boujnah à ​Reuters, ajoutant que le pic de volatilité était "encore plus élevé" qu'au premier trimestre 2025, lequel avait ⁠été provoqué par les droits de douane américains.

L'intégration complète d'ATHEX, l'opérateur de la Bourse d'Athènes, acquis en novembre, a également contribué à la croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices.

(Rédigé par Matthieu Huchet et Mateusz Rabiega, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

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