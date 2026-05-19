Andrej Karpathy rejoint Anthropic dans la course à l'intelligence artificielle

Andrej Karpathy, ancien responsable de l'intelligence artificielle chez Tesla et cofondateur d'OpenAI, a annoncé son arrivée chez Anthropic, renforçant ainsi le créateur de Claude dans la compétition mondiale autour des modèles d'IA avancés. Figure reconnue du secteur, Karpathy a expliqué vouloir revenir pleinement à la recherche et développement à un moment qu'il juge décisif pour l'évolution des grands modèles de langage. Son recrutement constitue un renfort important pour Anthropic face à des concurrents comme OpenAI.

Karpathy avait joué un rôle central dans le développement des technologies d'intelligence artificielle et de conduite autonome chez Tesla avant de quitter le groupe en 2022. Il avait auparavant fait partie des premiers employés d'OpenAI après ses études à Stanford sous la direction de la spécialiste de l'IA Fei-Fei Li. En 2024, il avait également lancé Eureka Labs, une plateforme éducative utilisant l'intelligence artificielle, tout en affirmant vouloir continuer à travailler sur les questions d'éducation à long terme.

Selon Anthropic, Andrej Karpathy rejoint l'équipe chargée du pré-entraînement des modèles, responsable des phases massives d'apprentissage qui donnent aux systèmes Claude leurs capacités fondamentales. Ce recrutement s'inscrit dans une stratégie plus large d'Anthropic visant à attirer des talents majeurs du secteur, après l'arrivée en 2024 de John Schulman, autre cofondateur d'OpenAI. Dans le même temps, OpenAI a vu partir plusieurs dirigeants importants, dont Ilya Sutskever et Mira Murati, alors que la concurrence entre les grands acteurs de l'IA continue de s'intensifier.