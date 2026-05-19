Canada: l'inflation poursuit son accélération en avril

( AFP / ANDREJ IVANOV )

L'inflation s'est accélérée en avril au Canada, sous l'effet de la flambée des prix de l'énergie liée au conflit au Moyen-Orient, atteignant un niveau plus vu depuis deux ans, selon des données officielles publiées mardi.

L'indice des prix à la consommation a progressé de 2,8% sur un an, contre 2,4% en mars, ce qui est légèrement inférieur aux prévisions des experts.

Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,4%, selon Statistiques Canada.

L'accélération s'explique principalement par la hausse des prix de l'énergie, en particulier l'essence. Les prix à la pompe ont augmenté de 28,6% sur un an en avril, marquant la croissance annuelle la plus rapide depuis 2022.

Le blocage du détroit d'Ormuz ainsi que les attaques contre des infrastructures énergétiques du Golfe, entraînés par la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran depuis le 28 février, provoquent une flambée des prix de l'énergie.

Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a précisé lundi en marge du G7 Finances à Paris que "le Canada n'est pas immunisé face aux enjeux mondiaux".

Par ailleurs, au Canada, les prix des aliments en magasin ont augmenté de 3,8% sur un an en avril, après avoir progressé de 4,4% en mars.

"La hausse des prix du pétrole alimentera l'inflation globale et entamera le pouvoir d'achat des ménages, sans toutefois être susceptible de raviver des pressions inflationnistes systémiques", note la banque RBC.

Dans ce contexte, "la Banque du Canada garde une large marge de manœuvre pour faire preuve de patience dans l'évaluation des retombées de la hausse des prix du pétrole", estime, dans une note, Royce Mendes, analyste pour la banque Desjardins.

La prochaine décision de la Banque du Canada est attendue le 10 juin.