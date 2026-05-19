Euronext signe un début d'année solide, porté par la volatilité des marchés

( AFP / LUDOVIC MARIN )

L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a publié mardi un bénéfice net et chiffre d'affaires en nette hausse au premier trimestre 2026, porté par la forte volatilité des marchés financiers et la solidité de ses activités hors échanges boursiers.

Euronext a dégagé un chiffre d'affaires de 528,5 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en hausse de 15,3% sur un an, soit son huitième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres. Son bénéfice net a grimpé de 16,7% à 192,3 millions d'euros.

Le groupe, qui exploite les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo et Athènes, a enregistré des résultats record dans ses activités non liées aux volumes, notamment dans les données et les services post‑marché, qui représentent plus de la moitié (56%) de ses revenus.

L'activité "Capital Markets and Data Solutions" d'Euronext, qui couvre les marchés primaires (levées de fonds), les solutions de données et les services aux entreprises et aux investisseurs, a progressé de 18,2% sur un an, pour atteindre 185,9 millions d'euros.

"Le premier trimestre 2026 a été une nouvelle démonstration de la solidité de notre business modèle diversifié", a salué Stéphane Boujnah, directeur général d'Euronext cité dans le communiqué.

"Euronext ne peut pas être qu'un seul opérateur de marchés", a souligné Stéphane Boujnah, rappelant que "l'essentiel de la croissance du groupe s'est fait sur une autre dynamique". "Il est très important que nous ayons une diversification pour que le jour où ces volumes baissent, nous ayons des relais de croissance", a-t-il affirmé à l'AFP.

Ces dernières années, Euronext a par exemple développé la conservation de titres financiers, qui agit comme un coffre-fort pour les investisseurs, ou encore le règlement-livraison, mécanisme qui garantit que l'acheteur reçoit bien ses titres et le vendeur son argent. Ces services de titres ("Securities Services") ont généré 91,6 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 9,8% sur un an.

Les revenus des activités de trading, soit l'échange de produits financiers, le coeur de métier d'Euronext, ont quant à eux bondi de 28,1% au premier trimestre et s'élèvent à 138,9 millions d'euros, portées par un environnement de marché volatil.

Les revenus des activités liées aux marchés des obligations, des devises et des matières premières (FICC) ont atteint 95,5 millions d'euros, soit une hausse de 5,3%, avec notamment des volumes record sur les changes et les métaux précieux.

Enfin, malgré une hausse de ses coûts à 185,3 millions d'euros (+12,7%), liée à ses investissements et acquisitions, le résultat opérationnel brut (Ebitda) d'Euronext, qui permet de mesurer la rentabilité de l'entreprise, ressort à 339 millions d'euros, en croissance de 15,2%.