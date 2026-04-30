KKO INTERNATIONAL : Résultats annuels 2025 et succès de l'augmentation de capital réservée

Paris, le 30 avril 2026 – 18h – KKO INTERNATIONAL (FR0013374667 – ALKKO – PEA-PME) : KKO International présente aujourd’hui ses résultats annuels consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et annonce le succès de son augmentation de capital réservée au profit de Lacasa S.A.U.



UNE ANNÉE 2025 DE TRANSITION



L’exercice 2025 a été particulièrement atypique pour le Groupe avec un chiffre d’affaires consolidé de 17,2 M€ vs 9,3 M€ pour l’exercice 2024.



Cette évolution est directement corrélée à :

• l’augmentation, notamment au 1er semestre, des volumes transformés au sein de l’usine de transformation de SHOKKO en Côte d’Ivoire, inaugurée en 2024, qui lui a permis de tripler ses capacités de production pour atteindre 3.600 tonnes ;

• le lancement de « Tree-To-Bar » une approche intégrée unique qui s’étend de la culture responsable des fèves jusqu’à leur transformation en masse de cacao, destinée à la fabrication de chocolats haut de gamme et offrant une plus forte marge.