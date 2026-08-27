Kioxia et Sandisk vont investir plus de 31 milliards de dollars au Japon dans le contexte de l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société japonaise Kioxia 285A.T et l'entreprise américaine Sandisk SNDK.O ont annoncé jeudi leur intention d'investir plus de 31 milliards de dollars au Japon d'ici 2032 afin de stimuler le développement des technologies des semi-conducteurs et d'accroître leurs capacités de production, alors que l'essor de l'intelligence artificielle stimule la demande en puces mémoire.

Cet investissement conjoint est subordonné au "soutien du gouvernement", ont-elles précisé dans un communiqué.

* Dans le cadre de ce plan d’investissement sur six ans, une nouvelle usine de production de puces mémoire sera construite sur le site de Kitakami de Kioxia, dans le nord du Japon, pour un investissement de 1 800 milliards de yens (11,30 milliards de dollars), a déclaré Hiroo Ota, directeur général de Kioxia.

* L’essor de l’IA a permis à Kioxia, autrefois considérée comme le symbole des difficultés rencontrées par l’industrie japonaise des semi-conducteurs, de renouer avec la croissance.

* Kioxia fabrique actuellement, dans son usine de Kitakami, la mémoire BiCS Flash de 10e génération, développée en collaboration avec Sandisk.

* M. Ota et David Goeckeler, directeur général de Sandisk, ont rencontré jeudi la Première ministre Sanae Takaichi.

(1 dollar = 159,3300 yens)