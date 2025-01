Kingfisher: un nouvel administrateur coopté au conseil information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - Kingfisher a annoncé lundi avoir coopté Ian McLeod, un spécialiste du secteur de la distribution affichant plus de 40 ans d'expérience, à son conseil d'administration.



Le numéro un européen des magasins de bricolage indique que la nomination de McLeod, un cadre de nationalité écossaise passé notamment chez Asda et Walmart, sera effective le 20 janvier.



Le groupe informe par ailleurs que Catherine Bradley n'a pas souhaité renouveler son mandat d'administratrice indépendante au-delà de l'assemblée générale prévue pour le mois de juin prochain.



Le nom de son ou sa remplaçant.e sera communiqué en temps voulu, ajoute la maison-mère de l'enseigne française Castorama.





