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Kingdom Holding bondit après l'annonce de sa participation dans SpaceX, avec une juste valeur estimée à 6,83 milliards de dollars
information fournie par Reuters 14/06/2026 à 09:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Le titre de la société d'investissement saoudienne Kingdom Holding Company 4280.SE a bondi de 5,8% à 15,26 riyals avant de réduire ses gains pour terminer en hausse de 2,8% ** La société indique détenir 42,4 millions d'actions de SpaceX SPCX.O de catégorie A, évaluées à 4,47 milliards de dollars (soit 16,76 milliards de riyals) selon ses états financiers au 31 mars

** La société ajoute que, sur la base du cours de clôture de SpaceX vendredi à 160,95 $ par action, la juste valeur de la participation s'élève à environ 6,83 milliards de dollars (25,60 milliards de riyals)

** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse de plus de 80% depuis le début de l'année

** L'indice de référence de l'Arabie saoudite, l' .TASI , a progressé de 0,7%

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