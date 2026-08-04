Kimco Realty revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel et dépasse les estimations de chiffre d'affaires trimestriel grâce à une forte demande locative

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Kimco Realty KIM.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de résultat net annuel après avoir dépassé les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, grâce à une activité de location soutenue dans ses centres commerciaux axés sur la grande distribution. Cette société d’investissement immobilier a tiré profit de la demande soutenue pourles commercesen plein air,dans un contexted’offre limitée d’espaces à louer.

* « La combinaison d’une offre limitée de nouveaux centres commerciaux, d’une demande soutenue des consommateurs pour les produits de première nécessité et d’une forte fréquentation dans l’ensemble de notre portefeuille de centres commerciaux en plein air a soutenu une activité de location soutenue », a déclaré le directeur général Conor Flynn.

* Les flux de trésorerie d’exploitation (, FFO) de la société au deuxième trimestre), un indicateur clé des FPI, ont progressé de 4,5 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 46 cents par action, dépassant de justesse les estimations des analystes qui tablaient sur 45 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

* Son chiffre d’affaires trimestriel total de 550,8 millions de dollars a dépassé les estimations de 541,7 millions de dollars.

* La société table désormais sur un bénéfice net par action annuel compris entre 1,00 et 1,03 $, contre une prévision antérieure de 83 à 87 cents.

* Elle a également relevé de 2 cents la fourchette basse de son objectif annuel de FFO, à 1,83 dollar par action, tout en maintenant la fourchette haute à 1,84 dollar par action.