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Kimberly-Clark publie des résultats trimestriels préliminaires supérieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 14:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kimberly-Clark KMB.O a annoncé jeudi des chiffres d'affaires et un bénéfice préliminaires pour le troisième trimestre supérieurs aux prévisions de Wall Street, grâce à une demande soutenue pour ses produits, notamment les couches Huggies et les mouchoirs Kleenex.

Voici plus de détails:

* La société basée à Dallas prévoit un chiffre d'affaires net de 4,13 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 4,10 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

* Elle prévoit un bénéfice ajusté de 1,70 dollar par action pour le trimestre, supérieur aux estimations de 1,59 dollar

* L'action de la société a progressé de 3 % en pré-ouverture à la suite de la publication de ces résultats préliminaires

* La société devrait finaliser d’ici la fin de l’année l’acquisition de Kenvue KVUE.N , une opération colossale d’une valeur d’environ 40 milliards de dollars

* Kimberly-Clark a réaffirmé ses objectifs pour l’ensemble de l’année 2026 après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice annuels au trimestre dernier

* La société publiera ses résultats du troisième trimestre le 5 novembre

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