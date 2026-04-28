Kimberly-Clark met en garde contre un impact potentiel de 170 millions de dollars lié à la hausse des prix du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Kimberly-Clark prévoit une perte de 50 millions de dollars au deuxième trimestre en raison de l'incendie d'un centre de distribution et du conflit avec l'Iran

* Maintient ses prévisions annuelles inchangées grâce à la bonne tenue de la demande en produits de soins personnels

* Le chiffre d'affaires du premier trimestre, à 4,16 milliards de dollars, dépasse les estimations de 4,09 milliards de dollars

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7) par Anuja Bharat Mistry et Alexander Marrow

Kimberly-Clark KMB.O a averti mardi que la hausse persistante des prix du pétrole pourrait entraîner des coûts supplémentaires pouvant atteindre 170 millions de dollars au second semestre, mais a maintenu ses prévisions annuelles inchangées, la demande pour ses produits de soins personnels restant soutenue.

Cet avertissement fait écho aux inquiétudes qui traversent le secteur des biens de consommation , d'autres acteurs du secteur, dont Procter & Gamble PG.N , signalant une hausse des coûts des intrants alors que le conflit au Moyen-Orient fait grimper les prix du pétrole.

“Si les prix du pétrole devaient se maintenir au niveau de 100 dollars le baril pendant tout le second semestre, nous pourrions constater une inflation supplémentaire des coûts bruts des intrants de l'ordre de 150 (millions) à 170 millions de dollars”, a déclaré Nelson Urdaneta, directeur financier de Kimberly-Clark, dans un communiqué préparé.

Cet impact potentiel n'est pas pris en compte dans les prévisions actuelles de la société, et la direction évalue actuellement des mesures d'atténuation, a-t-il ajouté.

Le fabricant des couches Huggies a déclaré s'attendre à une perte de 50 millions de dollars au deuxième trimestre en raison d'un incendie dans un centre de distribution en Californie, ainsi qu'à des coûts supplémentaires liés au conflit.

Kimberly-Clark, qui est en passe de finaliser l'acquisition de Kenvue KVUE.N , fabricant du Tylenol, pour 40 milliards de dollars au cours du second semestre 2026, a résisté au ralentissement de la demande et à une concurrence intense grâce à la croissance des volumes liée au lancement de nouveaux produits et à une gamme plus large d'offres abordables.

“Kimberly-Clark semble mieux positionnée que certains de ses concurrents, car sa transformation bénéficie d’une dynamique issue de l’accent mis sur la valeur à travers ses gammes « bon », « meilleur » et « top »”, a déclaré Brian Mulberry, directeur de la stratégie marketing chez Zacks Investment Management.

La société prévoit que la croissance organique de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 sera conforme, voire supérieure, à la croissance moyenne pondérée des catégories et des marchés sur lesquels elle est présente, qui s'est élevée à environ 2,5% au cours des 12 derniers mois. Elle a également maintenu ses prévisions de bénéfice annuel ajusté.

Son action a progressé d'environ 1% après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires du premier trimestre.

Kimberly-Clark a annoncé un chiffre d'affaires de 4,16 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 4,09 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a affiché un bénéfice trimestriel ajusté de 1,60 dollar par action, en baisse par rapport aux 1,62 dollars enregistrés il y a un an, sous la pression des baisses de prix et des investissements dans l'innovation produit.