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Kimberly-Clark maintient ses prévisions pour 2026 et dépasse les estimations de chiffre d'affaires grâce à une demande soutenue
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 12:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kimberly-Clark KMB.O a maintenu ses prévisions annuelles et a dépassé mardi les estimations de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, la baisse des prix pratiqués par le fabricant de mouchoirs Kleenex ayant contribué à attirer des consommateurs aux budgets serrés dans un contexte d'incertitudes géopolitiques et macroéconomiques persistantes.

La société, qui prévoit de finaliser l'acquisition, pour 40 milliards de dollars, de Kenvue KVUE.N , fabricant du Tylenol, , au cours du second semestre 2026, a rejoint son grand rival Procter & Gamble PG.N pour surmonter le ralentissement de la demande et la concurrence intense, soutenue par une forte croissance des volumes grâce à de nouveaux lancements et à des gammes de produits abordables plus étendues.

Les prix de Kimberly-Clark ont baissé de 0,5 % au cours du trimestre clos le 31 mars, tandis que les ventes organiques ont augmenté de 2,5 %. Cette hausse s'explique par une croissance de 2,6 % des volumes globaux, les dépenses de consommation restant soutenues dans les catégories des soins personnels et de l'hygiène.

Le fabricant des couches Huggies prévoit que la croissance organique de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 sera conforme, voire supérieure, à la croissance moyenne pondérée des catégories et des marchés sur lesquels il est présent, qui s'est élevée à environ 2,5 % au cours des 12 derniers mois.

Il continue de tabler sur une croissance à deux chiffres du bénéfice par action ajusté à taux de change constant.

La société basée à Dallas a enregistré un chiffre d'affaires de 4,16 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 4,09 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les marges ont toutefois été mises sous pression par une baisse séquentielle des prix et par des investissements liés aux innovations produits ainsi qu'à la chaîne d'approvisionnement, atténuant l'impact des réductions de coûts antérieures telles que les suppressions d'emplois et la cession d'activités moins rentables, notamment les segments des couches de marque propre et des équipements de protection individuelle.

La marge brute trimestrielle ajustée a reculé de 60 points de base pour s'établir à 37,9 %.

Valeurs associées

KENVUE
17,545 USD NYSE +0,14%
KIMBERLY-CLARK
98,4400 USD NASDAQ +0,19%
PROCTER&GAMBLE
149,160 USD NYSE +0,53%
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