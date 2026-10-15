Kimberly-Clark en hausse après la publication de résultats préliminaires du troisième trimestre supérieurs aux prévisions

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15 octobre - ** Les actions de Kimberly-Clark KMB.O progressent d'environ 3 % à 102,33 dollars avant l'ouverture du marché

** Le fabricant des couches Huggies prévoit des résultats supérieurs aux estimations au troisième trimestre grâce à une forte demande

** Il prévoit un chiffre d'affaires net de 4,13 milliards de dollars au troisième trimestre; les analystes tablaient en moyenne sur 4,10 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit un BPA ajusté issu des activités poursuivies de 1,70 $, contre une estimation de 1,59 $

** L'entreprise est en bonne voie pour finaliser l'acquisition de Kenvue KVUE.N , d'un montant d'environ 40 milliards de dollars, d'ici la fin de l'année

** Réaffirme ses objectifs annuels

** KMB devrait publier ses résultats du troisième trimestre le 5 novembre

** À la clôture d'hier, KMB affichait une baisse d'environ 1 % depuis le début de l'année