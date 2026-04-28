Kimberly-Clark en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au premier trimestre grâce à une demande soutenue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** L'action de Kimberly-Clark KMB.O , fabricant des couches Huggies, progresse de 1,2 % à 99,50 $ en pré-ouverture

** La société affiche un chiffre d'affaires de 4,16 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes de 4,089 milliards de dollars, la baisse des prix et la forte progression des volumes ayant compensé les pressions concurrentielles

** Le BPA ajusté du premier trimestre, à 1,97 $, dépasse les estimations de 1,89 $ - données compilées par LSEG

** Le fabricant de mouchoirs Kleenex prévoit pour l'exercice 2026 une croissance organique de son chiffre d'affaires conforme, voire supérieure, à la croissance moyenne pondérée des catégories et des marchés sur lesquels il est présent

** Il continue de tabler sur une croissance à deux chiffres du BPA ajusté à taux de change constants

** À la clôture d'hier, l'action KMB reculait de 2,6 % depuis le début de l'année