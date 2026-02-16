 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

KGHM : l'éclat du N°1 de l'argent ternit sous 305PLN (Zloty)
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 13:56

Le N°1 européen de l'exploitation de minerais argentifère d'Europe poursuit la consolidation amorcée sous 377PLN le 29 janvier : KGHM pourrait entamer une seconde vague de correction sous 305PLN (Zloty) en direction de 263,2, un "gap" laissé béant depuis le 22 décembre, puis 236PLN, autre "gap" resté béant depuis le 9 décembre.
Cette zone de cours coïncide avec la MM100... mais il existe d'autres "gaps" à 225 (4 décembre) puis 212,5E (28 novembre), puis 199,1PLN (25/11/2025)

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank