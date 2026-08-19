Keysight en hausse alors que la demande en centres de données dédiés à l'IA alimente des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** L'action du fabricant d'équipements électroniques Keysight Technologies KEYS.N a progressé de 2,65% à 350,04 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a annoncé mardi des prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice pour le quatrième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street , portées par une forte demande pour ses logiciels et ses outils, alors que les entreprises accélèrent leurs investissements dans les infrastructures de centres de données dédiées à l’IA

** La société prévoit pour le quatrième trimestre un bénéfice ajusté compris entre 3,34 et 3,40 dollars par action et un chiffre d’affaires compris entre 1,93 et 1,95 milliard de dollars, soit des chiffres supérieurs aux estimations des analystes, qui tablaient respectivement sur 2,70 dollars par action et 1,81 milliard de dollars

** Selon J.P. Morgan, l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires et l'augmentation du carnet de commandes indiquent une forte tendance de la demande à long terme pour KEYS, ce qui pourrait justifier une révision à la hausse de l'objectif de croissance à long terme de la société

** À la suite de ces résultats, au moins cinq maisons de courtage ont relevé leur objectif de cours sur le titre, selon les données compilées par LSEG

** Sur 13 sociétés de courtage, 11 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, et 2 “conserver”; leur objectif de cours médian s’établit à 405 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de la séance d'hier, le titre affichait une hausse de 68% depuis le début de l'année